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Con varios puntos en la cara, los ojos totalmente amoratados y lesiones en la espalda. Así ha acabado una mujer atacada a ladrillazos por los jóvenes que estaban construyendo un muro ilegal frente a su ventana en Ceuta. 'Vamos a ver' ha ofrecido las imágenes de cómo ocurrió todo y ha podido hablar con la víctima.

En ellas se puede ver cómo trata de derribar los ladrillos que están tapando su ventana y, acto seguido, los jóvenes comienzan a lanzarlos contra ella, rompiendo y atravesando los cristales. Al verlo, Patricia Pardo ha reaccionado en directo: "Qué auténtica salvajada, qué desalmados y qué nivel de indolencia y de impunidad".

David Cifuentes, reportero del programa, ha podido hablar con la víctima y nos ha contado en directo las medidas cautelares que el juez ha dictaminado contra el menor que le agredió, residente en El Príncipe: "Una orden de alejamiento". Al parecer, todo ocurre por un conflicto entre vecinos que se remonta meses atrás.

Con lesiones graves, la mujer atacada nos ha contado cómo ha vivido lo ocurrido: "Doy gracias a Dios de cómo me he puesto para que no le diese al niño. Porque al niño le llevaba en este brazo. He tenido que poner la cara para que no le diese al niño. Por poco me quita el ojo, a un centímetro me llega a quitar el ojo, y al niño me lo iba a matar".