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La situación en Ceuta continúa generando preocupación entre los vecinos después de 50 días de presión migratoria. Esta mañana se ha producido el traslado de inmigrantes a un campamento instalado en el puerto de la ciudad en un dispositivo que, según los vecinos, no había sido comunicado previamente.

La medida buscaría concentrar a parte de las personas migrantes en un espacio habilitado, mientras persiste el debate sobre la gestión de la llegada de inmigrantes y la seguridad en distintos puntos de Ceuta.

En 'Vamos a Ver', Verónica Pareja, vecina de Ceuta, ha contado en directo cómo ha vivido la situación durante las últimas semanas y, especialmente, lo ocurrido esta mañana. La entrevistada ha explicado que su familia vive a pocos metros de la zona afectada y ha asegurado que se encontraba muy emocionada al ver las imágenes: "No nos ha avisado nadie", ha asegurado. También ha reclamado medidas concretas ante la situación y ha señalado que "no hay soluciones".

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La vecina ha insistido en que los ciudadanos necesitan conocer qué ocurrirá a partir de ahora: "Queremos saber cuál va a ser nuestro futuro". Además, ha explicado que la situación ha cambiado su vida cotidiana y que, según su relato, salir a la calle se ha convertido en una experiencia difícil para algunos vecinos.

Pareja también ha relatado problemas en los alrededores de su vivienda. Según ha explicado durante la entrevista, ha sufrido varios asaltos en su casa y ha denunciado la acumulación de basura y los problemas de convivencia en la zona: "Yo ya no puedo disfrutar de mi patio porque el olor es nauseabundo". También ha descrito el ambiente de tensión que, según su experiencia, viven algunos residentes: "Es que no puedes bajar a la calle".

Verónica ha relatado emocionada como ya no puede ir al gimnasio tranquila sin que le miren de forma intimidante: "Cada vez que me pongo ropa de deporte y salgo a la calle, me tengo que tapar". Durante la conversación, además, se ha referido a informaciones que circulan entre los vecinos sobre una posible entrada de inmigrantes a través de un túnel, aunque el propio programa ha aclarado que algunas imágenes difundidas en redes no corresponden a los hechos actuales y que determinadas afirmaciones no han sido confirmadas oficialmente.

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