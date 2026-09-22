'La mirada crítica' ha hablado en directo con Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont

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Tras nueve años como prófugo de la justicia, el regreso de Carles Puigdemont podría estar cada vez más cerca y podría regresar a España sin ser detenido el próximo mes de octubre.

'La mirada crítica' ha hablado en directo con Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, que nos ha aclarado los puntos sobre el posible regreso a España de su cliente.

Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont: "Todos estos años de lucha jurídica en Europa tienen como objetivo que él pueda regresar como un hombre libre"

"Estamos a la espera de la decisión del juez, que entendemos que no va a actuar hasta que no esté publicada la sentencia. Si le amnistían, tendrían que decaer las órdenes de detención y tendría que archivarse el caso

"El presidente siempre ha dicho que su objetivo es regresar a Cataluña. Todos estos años de lucha jurídica en Europa tienen como objetivo que él pueda regresar como un hombre libre", ha añadido Gonzalo Boye

Sobre qué le supondría al presidente de España el regreso de Carles Puigdemont a Cataluña, el letrado ha sido claro: "Sánchez ya tiene suficientes problemas y ver a Puigdemont caminar como un hombre libre es un problema y su actitud al respecto siempre ha sido obstructiva".