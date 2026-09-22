La fecha más problable para el juicio a Begoña Gómez será en el segundo semestres de 2027, mientras que las elecciones generales serían en el primer semestre

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El avance del procedimiento judicial contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, plantea dos cuestiones importantes sobre la posible coincidencia del juicio con una convocatoria electoral y el papel que desempeñará el jurado popular encargado de emitir el veredicto.

¿Cómo será la composición del jurado?

Respecto al calendario, la coincidencia entre la celebración del juicio y unas elecciones generales se considera, por ahora, poco probable. Según explican fuentes judiciales, la vista oral previsiblemente tendrá lugar después del verano, una fecha que resulta clave en el horizonte político, ya que marca el límite para la celebración de las próximas elecciones generales en España. Además, el presidente del Gobierno dispone de la facultad de adelantar los comicios algunos meses, lo que reduce aún más las posibilidades de que ambos acontecimientos coincidan en el tiempo.

La segunda cuestión, y probablemente la más delicada, es la relacionada con el jurado popular que deberá pronunciarse sobre el caso. Se trata de un asunto especialmente sensible debido a la relevancia pública de Begoña Gómez y al debate político que rodea al procedimiento.

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No obstante, el sistema contempla mecanismos para garantizar la imparcialidad en la composición del jurado. Las partes disponen de la posibilidad de vetar candidatos durante el proceso de selección: cuatro vetos corresponden a las acusaciones y otros cuatro a las defensas. Tras esta fase se conformará un jurado popular integrado por nueve miembros.

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En caso de que el jurado tuviera que emitir un veredicto condenatorio, sería necesario que al menos siete de los nueve integrantes considerasen acreditada la culpabilidad de Begoña Gómez en los hechos que se juzgan.