En el campamento de mujeres hay cientos de ellas que nadaron hasta Ceuta tratando de huir del maltrato de sus maridos

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Unos vecinos decidieron encargarse de una carpa en la que hay 300 vecinas refugiadas como Saida, que cruzó a nado hasta llegar a Ceuta con sus cuatro hijos. Todos ellos estaban huyendo de su exmarido que según confiesa, sigue buscándola.

Saida todavía no ha podido pedir el asilo "porque todavía no sabe cómo hacerlo porque no hay recursos". Con ella, hay siete mujeres embarazadas en su misma situación, huyendo. Además, las condiciones del refugio en el que se encuentran no son las adecuadas para una embarazada, sino que ponen en riesgo su vida y la de sus bebés.

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Tienen tanto miedo de que las encuentren sus maridos que muchas de ellas no han querido dar el nombre al equipo de Informativos Telecinco que ha ido hasta ese refugio para hablar con ellas. Dicen que sus "maridos son muy peligrosos". Se niegan a enseñar sus caras porque dicen que en Marruecos están viendo todas las imágenes que llegan desde Ceuta.

Decenas de mujeres siguen buscando refugio en la calle

Mientras tanto, esperan poder ser trasladadas a otro campamento que el Gobierno ya está preparando en Ceuta. Uno de los jóvenes que ayuda en ese refugio dice que por lo menos "tres mujeres han dado a luz" allí. Una vecina confiesa que sigue habiendo muchas mujeres en la misma situación, pero que se quedan en las calles porque no tienen recursos ni sitio donde pasar la noche.

Aunque los vecinos también denuncian que todas esas mujeres se encuentran en la calle porque "no hay espacio": "Si hubiera espacio meteríamos más gente, pero no hay espacio". A la salida del refugio donde se encuentran las 300 mujeres hay decenas de ellas que hacen cola día y noche esperando que una de las camas se libere para poder ocupar un lugar en el que estar seguras, ya que las agresiones sexuales y violaciones en Ceuta se han incrementado.