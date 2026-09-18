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Sucesos

Un ceutí ha recibido cuatro puñaladas por un grupo de inmigrantes que le robaron sus pertenencias

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Los inmingrantes se encuentran acampados en la playa de El Trampolín.. EP
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Las autoridades policiales continúan trabajando en la identificación y localización de los presuntos responsables del asalto a un ciudadano de Ceuta que ha sido apuñalado por un grupo de personas migrantes sobre las 3:45 horas del viernes. El agredido ha expresado en un testimonio recogido en exclusiva por el periódico El Pueblo de Ceuta que los hechos se produjeron cuando cuatro personas migrantes lo abordaron con la intención de robarle el teléfono móvil y un cordón de oro.

El hombre se encontraba circulando con su motocicleta por la zona de La Almadraba en Ceuta y se detuvo para entrar en una rotonda, momento en el que fue atacado. Durante el forcejeo, sufrió varias heridas producidas por un arma blanca en ambos costados y en una de sus manos.

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Posteriormente, el motorista se cruzó con un grupo de militares de la Legión que le atendieron y dieron aviso a las fuerzas policiales. Por otra parte, el ciudadano fue trasladado al servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Ceuta para recibir asistencia médica por las lesiones.

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