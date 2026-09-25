Informativos Telecinco ha podido comprobar in situ las capacidades de la compañía española Integrasys, especializada en tecnología para Defensa

Bomberos de Ceuta descubren un asentamiento de inmigrantes en un antiguo túnel militar de la ciudad

Compartir







CeutaLa combinación de un satélite con tecnología militar y la inteligencia artificial podrían ser claves en la ayuda para prever y anticipar entradas masivas como la ocurrida en Ceuta el pasado 30 de julio, hace ya casi dos meses.

Concretamente, Informativos Telecinco ha podido comprobar in situ los avances de la compañía española Integrasys, que cuenta con herramientas que en apenas un breve instante permiten aportar todo tipo de información reveladora: desde el número de asentamientos estimados junto a una playa como la del Trampolín, en la ciudad autónoma, a la de personas detectadas, a vista de satélite.

La tecnología de Integrasys para prever entradas masivas como la de Ceuta

Analizando distintas imágenes, la herramienta es capaz de indicar en un minuto cuántas chabolas se encuentran en la playa de El Trampolín. 494, concretamente, en el ejemplo que hemos podido comprobar con nuestras cámaras a través de una imagen del 30 de agosto.

La tecnología permite “contar nubes de puntos”, lo que implica que a través de ella, ante una entrada masiva, “podríamos saber cuántos entraron, cuántos se asentaron y los que ya no están”, según explica Álvaro Sánchez, CEO de Integrasys.

Especializada en tecnología para Defensa, comunicaciones críticas y redes satelitales, la empresa española trabaja con la OTAN, la U.S. Space Force o el Ministerio de Defensa de Ucrania, entre otros, y expone así las capacidades que podrían utilizarse también en este tipo de situaciones, pudiendo ser de gran ayuda en la situación operativa y el despliegue de las fuerzas y cuerpos del orden.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Fundamentalmente, la oportunidad de anticipación podría ser clave para aprovechar los datos de inteligencia y decidir en consecuencia.

Marruecos tiene sus propias herramientas con “mucha tecnología americana”

El Gobierno “todavía no” tiene esta tecnología, pero desde Integrasys se muestran convencidos de que podría “ayudar mucho para contar cifras de una forma muy real”. Marruecos, por su parte, y según detalla Álvaro Sánchez, “cuenta con mucha tecnología americana”. Con ella, pueden contabilizar personas y posicionar cualquier objeto: barcos, aviones, movimientos fronterizos; una tecnología fundamental que Integrasys nos muestra y que puede ser fundamental para prever situaciones de tensión y sus consecuencias.