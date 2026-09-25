El ministro de Asuntos Exteriores se ha reunido este jueves con su homólogo marroquí, Naser Burita, en la sede de Naciones Unidas de Nueva York para abordar la situación de Ceuta

Marruecos ha reiterado su plena colaboración y, por su parte, José Manuel Albares ha recalcado que quiere mantener una buena relación con el país

Compartir







El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se ha reunido este jueves con su homólogo marroquí, Naser Burita, en la sede de Naciones Unidas de Nueva York, donde el español ha recibido garantías de "plena colaboración" ante la situación en Ceuta.

Fuentes de Exteriores han informado de ese encuentro, donde han tratado el tema de la devolución de los migrantes irregulares que permanecen en Ceuta desde el 30 de julio y que no tengan derecho a protección internacional. Ante ello, según estas fuentes, Marruecos ha reiterado su plena colaboración.

Por su parte, Albares ha recalcado que quiere mantener una buena relación con Marruecos basada en el respeto a la soberanía, a la integridad territorial y a los principios de la declaración conjunta de 2022.

El ministro de Exteriores marroquí asegura que todos los migrantes podrán ser devueltos a su país

El pasado lunes, el jefe de la diplomacia española ya avanzó que se vería con Burita esta semana, al coincidir ambos en Nueva York con motivo de la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU, para abordar el retorno de los migrantes que siguen en Ceuta tras la entrada masiva del pasado 30 y 31 de julio.

Aún así, Albares ya aseguró entonces que habla prácticamente a diario con su homólogo marroquí y que éste siempre le traslada que va a colaborar en todo.

Marruecos ha insistido en que todos los que entraron en Ceuta podrán ser devueltos a su país, aunque también ha reprochado a España que si aún no han retornado, es por una falta de actuación del Ejecutivo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En Nueva York, Pedro Sánchez insiste en que Marruecos colabora aunque hubo fallos

La situación de Ceuta ha marcado también parte de la agenda en Nueva York del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha encabezado la delegación española con motivo del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea de Naciones Unidas.

Ante ella recalcó este jueves que Ceuta es una ciudad española y elogió la respuesta que sus ciudadanos están dando a una de las mayores crisis migratorias de los últimos años respondiendo con decencia y legalidad.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Además, en una entrevista en CNN, dijo que "está claro" que el mecanismo de control fronterizo de Marruecos falló en la entrada masiva de personas en Ceuta el pasado 30 de julio y, por eso, ha pedido a ese país respuestas y medidas.

Unas palabras que, en la rueda de prensa que ofreció para hacer balance de su participación en los eventos de la ONU de esta semana, subrayó que no suponen un cambio de sus argumentos sobre Marruecos ya que insistió en que siempre ha dicho lo mismo, que Marruecos colabora aunque hubo fallos a finales de julio.