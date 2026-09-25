Compartir







Durante una intervención motivada por un incendio, los Bomberos de Ceuta han localizado un asentamiento utilizado por inmigrantes en una antigua galería militar subterránea que conecta la zona de la playa del Sarchal con el actual Campus Universitario de la Universidad de Ceuta, unas instalaciones que durante décadas albergaron un acuartelamiento militar.

'La mirada crítica' ha hablado en directo con Javier García, bombero de Ceuta, que nos ha contado la complicada escena a la que tuvieron que enfrentarse sus compañeros: "Fueron alertados y encontraron una imagen dantesca, más propia del Medievo que del año en el que vivimos

Javier nos ha relatado cómo era el interior de este túnel: "En el interior de había una gran cantidad de colchones, utensilios, restos de comida y muchísimas suciedad, además de aletas y lanchas que evidenciaban que en esa zona se encontraban viviendo migrantes".

Javier García, bombero de Ceuta: "El Gobierno se está riendo de todos los ceutíes en nuestra cara y que no tienen intención de devolver a los ilegales a su país"

Sobre el operativo, ha destacado: "La operación fue de una gran dificultad porque la visibilidad era prácticamente nula y con una gran cantidad de obstáculos. Todo esto deja claro que dentro vivían muchísimas personas que no estaban controladas."

Javier García ha querido enviar un mensaje de tranquilidad a todos los ceutíes: "Universidad ha tomado las medidas necesarias para tapiar ese acceso y ha contratado personas de seguridad las 24 horas del día".

Este bombero ha avisado de que hay más puntos como este repartidos por toda la ciudad autónoma: "Este tipo de galerías se encuentran por toda la ciudad y no sabemos si dentro hay personas o no. Todo esto deja claro que el Gobierno no está tomando las medidas de seguridad necesario para solucionar todo esto. Creemos que el Gobierno se está riendo de todos los ceutíes en nuestra cara y que no tienen intención de devolver a los ilegales a su país".