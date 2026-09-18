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Tras recibir el aval de la Audiencia Nacional, los migrantes asentados en las playas de Ceuta empezaron a trasladarse en la mañana del viernes al nuevo campamento del puerto de la ciudad.

Esta medida se ha tomado en contra de lo que los agentes de seguridad han dicho, ya que aseguran que esta zona no es adecuada para alojar a esta cantidad de inmigrantes.

Ana Alarcón, portavoz del SUP, ha explicado en 'La mirada crítica' el motivo por el que no deberían haber sido alojados allí: "Es riesgo sigue existiendo y nosotros nos anticipamos al riesgo para proteger a la policía, a los trabajadores del puerto y los propios migrante porque es posible que se produzca cualquier desgracia".

Heridos y cargas policiales en el traslado de los migrantes al campamento del puerto de Ceuta

Además, ha explicado que los migrantes tienen derecho a entrar y salir del campamento: "Tienen libertad de movimiento y allí van a ir para dormir. No hay identificaciones previas antes de entrar ni un toque de queda. Si la gente problemática sale de allí, se pueden generar incidentes igualmente y esta no es la solución".

Sobre las palabras del ministro Ángel Víctor Torres, asegurando que esta medida es "magnífica para alcanzar la normalidad", Ana Alarcón ha argumentado: "A ellos les beneficia porque es en lo, que presuntamente han trabajado, pero nosotros seguimos hacia delante y esto no es un cheque en blanco para el Gobierno.