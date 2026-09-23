'La mirada crítica' ha hablado en directo con Rubén Pulido, analista geopolítico y experto en inmigración

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Muchos inmigrantes que han llegado a Ceuta comparten fotografías y vídeos en las redes sociales en las que podría parecer que su nueva vida en España es idílica, pero muchos no ven la realidad.

Muchos son los que viven en las calles y no tienen ni lo mínimo indispensable para vivir, por lo que las redes sociales están creando un falso escaparate. Tampoco muestran el riesgo que han corrido al cruzar la frontera en un trayecto en el que muchos terminan perdiendo la vida.

'La mirada crítica' ha hablado en directo con Rubén Pulido, analista geopolítico y experto en inmigración, sobre la importancia de las redes sociales en los jóvenes y el gran peligro que ocasionan al mostrar una vida falsa: "Esto es lo que más me preocupa dentro de lo que está pasando en Ceuta. Hay unos móviles y unos mensajes que no paran de enviarse y solo llegan cosas buenas porque en Marruecos nunca se dice que algo te va mal porque está mal visto. Todo esto está ocasionando un efecto llamada que no nos hacemos ni una idea", ha comenzado explicando.

Rubén Pulido, analista geopolítico y experto en inmigración: "Ya se están ofertando viajes ilegales a través de Ceuta y Melilla en las redes sociales"

"Ya se están ofertando viajes ilegales a través de Ceuta y Melilla en las redes sociales. Los narcos y las redes ilegales están muy bien estructuradas a nivel de marketing", ha advertido Rubén Pulido.

El Gobierno de España tiene medidas que puede ejecutar. Se sabe donde operan la mayoría de estas redes y habría que eliminar esos mensajes en redes sociales", ha apuntado este analista geopolítico y experto en inmigración.