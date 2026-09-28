Las menores habían pedido a los educadores salir del centro para fumar en el exterior, a lo que estos les indicaron que iba en contra de la normativa

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Diez menores de entre 15 y 17 años, todas mujeres, han sido detenidas por presuntamente haber agredido a dos educadores de uno de los centros de acogida donde se encuentran en Ceuta, tras haber entrado irregularmente los días 30 y 31 de julio.

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Trasladadas a comisaría

La situación se ha producido en el centro habilitado en Loma Margarita, denominado 'El Cortijo', cuando ocurrió un incidente a las 23:00 horas que obligó a intervenir a la Policía Nacional, según han confirmado a EFE fuentes del Gobierno ceutí, que gestiona esta instalación.

Las menores habían pedido a los educadores salir del centro para fumar en el exterior, a lo que estos les indicaron que iba en contra de la normativa, por lo que no podían acceder a esta petición.

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La situación derivó en insultos, amenazas y lanzamiento de diferentes objetos y mobiliario como sillas contra los educadores, de los cuales dos de ellos resultaron con lesiones de carácter leve.

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Las diez menores fueron detenidas y trasladadas hasta la Jefatura Superior de la Policía Nacional como presuntas autoras de delitos de agresiones y lesiones así como y por su participación en una riña multitudinaria.