Fuentes de Moncloa han confirmado que el Gobierno está ultimando su relevo

La Fiscalía pide investigar al delegado del Gobierno en Ceuta por posible falta de prevención ante la entrada masiva de migrantes

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CeutaMiguel Ángel Pérez Triano, delegado del Gobierno en Ceuta, comunicando su deseo de no continuar en el cargo, ha pedido al Ejecutivo ser relevado. Su decesión, a punto de cumplirse dos meses de la entrada masiva de migrantes, llega tras asumir la Audiencia Nacional la investigación abierta contra él por su actuación durante la crisis.

Para expresar su decisión, este lunes a las 12:00 horas ha convocado a los medios de comunicación.

El Gobierno ultima el relevo del delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano

Al respecto, fuentes de Moncloa citadas por Europa Press han confirmado igualmente que el Gobierno está ultimando el relevo del máximo representante del Ejecutivo central en Ceuta, tras decidir hace unos días no seguir en este puesto.

Mientras, esta semana, la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón tomará declaración como testigos al antiguo jefe de gabinete del delegado del Gobierno, Gonzalo Sanz, y al presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas, en el marco de la investigación abierta sobre la gestión de la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma entre los días 30 y 31 de julio.

Según fuentes de la delegación del Gobierno en la ciudad autónoma, la decisión de pedir el relevo se trata de una decisión "humana y personal después de muchas semanas de inmenso trabajo".