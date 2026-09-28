Lucía Etxebarría ha contado en 'Vamos a ver' la agresión que sufrió tras criticar a Maricarmen

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La colaboradora de 'Vamos a ver' Lucía Etxebarría ha denunciado en directo haber sido insultada y agredida por criticar a Maricarmen durante la cobertura de su desahucio.

Etxebarría ha asegurado que está "a.......a" porque se tiene que Bilbao porque "es territorio hostil" y ha explicado sus polémicas declaraciones: "Solo analizo un ley que quieren meter, una ley que se declaró aberrante y anticonstitucional", ha comenzado.

"Cuando tenía 54 años, Maricarmen ya sabía que se le terminaba el contrato en el 2005. Yo lo siento por la persona a la que quitaron su casa y la tuvo que malvender", ha apuntado defendiendo su discurso.

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La escritora ha continuado: "Cuando haces un relato y no cuentas lo que hay debajo, lo que haces es instrumentalizar ese relato. Yo he dejado la casa de mi madre y no me he dicho... me meto en casa de mi madre y la monto hasta que salga. No puedes animar a la gente a que haga esto".

Sobre la agresión que presuntamente sufrió junto a otra persona, la colaboradora ha dicho: "Preferimos no contar lo que pasó por si tenemos que ir a juicio en algún momento. No hemos denunciado porque es imposible. Además, yo no me quiero meter más en esto".