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El novio de la boda de Gomesende niega las informaciones y actualiza la situación con su pareja

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Antonio, el hombre más buscado de toda la semana, llega a ‘Vamos a ver’ dispuesto a resolver todas las dudas que se han generado alrededor de la famosa boda en Gomesende que habría terminado en una auténtica batalla campal. Después de que saliera a la luz que la recién casada le fuera infiel con uno de los organizadores del evento y de que sus familias acabasen en plena guerra, el novio desmiente parte de lo ocurrido y señala a una persona de su pasado con la que tuvo “una rencilla”.

Antonio niega por completo las informaciones de que su pareja le fuera infiel con una persona organizadora del evento y no duda en apuntar hacia la persona que filtró las informaciones a la prensa. El novio explica qué hay de cierto en el acuerdo prenupcial de 40.000 euros y señala que los audios filtrados están “hechos por inteligencia artificial”, algo que se encuentra “judicializado”.

La identidad del trabajador con el que relacionan a la novia

Por otro lado, ha querido esclarecer qué sucedió realmente en esta “batalla campal” y hace una cronología completa de los hechos: una disputa de la novia y la cuñada y otra de una amiga de la novia y la pareja de un amigo del novio; pero nada de lo que se ha comentado durante estos días. Además, niega completamente que Brenda le fuese desleal con un trabajador, al que Antonio habría contratado “para indicar dónde está el baño”.

Además, hace frente a todas las acusaciones que ha recibido de “hacer bodas falsas” y señala a una persona que estaría difamándole para aprovechar el tirón de todo el seguimiento que ha habido en las redes sociales: “Don dinero… los periodistas pagan muy bien”.