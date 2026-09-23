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El pasado lunes, una mujer de Ceuta denunció en 'Vamos a ver' haber sido víctima de un brutal ataque. Según declaró, detrás de esta agresión, provocada por un joven que intentaba levantar un muro que iba a tapear su ventana, estaba su vecina Hiba. Hoy hablamos con ella, quien niega rotundamente ser la culpable de lo sucedido.

Con la cara absolutamente destrozada, un ojo amoratado, la vecina atacada aseguró en nuestro programa que se encontraba "muerta de miedo", ya que en el momento del golpe tenía a su bebé en brazos: "He tenido que poner la cara para que no le diese al niño. Por poco me quita el ojo, a un centímetro me llega a quitar el ojo, y al niño me lo iba a matar", fueron sus palabras.

La vecina acusada del ladrillazo se defiende: "Me están haciendo la vida imposible"

En el programa, la mujer acusada del ladrillazo se defiende: "No soy conflictiva, no he tenido problemas con nadie hasta el momento que mis hermanastros me quisieron sacar de mi propia casa. Ella es amiga de ellos". Y es que Hiba también ha tenido problemas de este tipo con sus hermanastros.

Sobre el ladrillazo, Hiba asegura que su vecina tiró la pared que estaban levantando dos veces: "Yo no la hice ni caso, la increpé y nada más". Según cuenta, esta vecina llamó a su hermanastro y ambos avisaron a la Guardia Civil: "No es la primera vez que me ponen denuncias falsas. Llevan ya cinco. Me están haciendo la vida imposible".

Al preguntarle Patricia Pardo por el niño de 14 años que provocó la agresión, Hiba asegura que "ella no tiene nada que ver" y que "el niño tiene problemas de hiperactividad. Estaba haciendo el tonto en un vídeo". "No estoy de acuerdo con lo que hizo, me dio un ataque de ansiedad. Yo estaba en la primera planta rezando y escuché un grito".