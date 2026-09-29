Sor Berit, exmonja de Belorado, habla en directo en 'Vamos a Ver' tras manifestar que se sienten identificadas con Maricarmen

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Las exmonjas de Belorado reaparecen en 'Vamos a ver' tras manifestar que se sienten identificadas con el desahucio de Maricarmen. Una de ellas, Sor Berit, habla en directo en el programa para explicar cómo se encuentran después de que en mayo de 2024 anunciaran su ruptura con la iglesia católica y fueran posteriormente desahuciadas del Monasterio de La Bretonera, en Belorado (Burgos).

Más de dos años después de la polémica, las exreligiosas de la Orden de Santa Clara vuelven a dar que hablar tras emitir un comunicado en el que se comparan con Maricarmen y piden que no se las desahucie, ya que, tras ser expulsadas del convento de Burgos, ahora temen tener que abandonar los monasterios de Orduña y Derio.

Sor Berit, exmonja de Belorado: "Ninguno de los delitos que se nos acusan son verdaderos"

En representación de las exmonjas ha hablado en el programa Sor Berit, quien, en primer lugar, ha señalado la diferencia de su caso con el Maricarmen: "La mayoría de desahucios se producen por cosas del alquiler o compras de grandes empresas y a nosotras nos han desahuciado por pensar diferente". Tras escucharla, Patricia Pardo ha aclarado: "Fueron desalojadas porque ya no pertenecen a la comunidad de las clarisas". "Ese monasterio pertenecía a la comunidad, que somos nosotras", ha replicado entonces la exclarisa antes de añadir:

"Lo que queremos expresar es que toda persona cuando es desahuciada pasa un proceso muy difícil en el que necesita en el que necesita mucha ayuda y apoyo. A veces esas necesidades de la persona no se tienen en cuenta cuando son desahuciadas. Que te dejen en la calle, sin nada. Nosotras nos unimos al sufrimiento de todas esas personas".

Sobre su situación actual, Sor Berit ha contado que "están viviendo en una casa particular de alquiler". También ha hablado sobre la pena de doce años de cárcel a la que se enfrentan por "dejar abandonadas a las monjas de mayor edad". "No hemos dejado en ningún momento a las hermanas mayores solas", ha replicado ella. "Ninguno de los delitos que se nos acusan son verdaderos, es todo falso y orquestado", ha asegurado.