El Gobierno ha decidido no retirar ninguno de los dos decretos sobre vivienda que se van a votar este viernes en el Congreso

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El Gobierno ha rechazado la propuesta de Junts de retirar los dos decretos sobre vivienda y ha decidido mantenerlos pese a que el partido de Carles Puigdemont ha anunciado que votará en contra --junto al Partido Popular y Vox-- provocando que ambas iniciativas sean rechazadas en la votación del Congreso de mañana.

"Ha llegado la hora de que PP, Vox y Junts se retraten y demuestren si, en materia de vivienda, están con la ciudadanía o con los especuladores", han trasladado fuentes del Ejecutivo este jueves tras conocerse la decisión de Junts.

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En este sentido, han instado a los tres partidos a decidir si están "con las clases medias y trabajadoras o con las élites", y ha destacado el trabajo realizado "durante meses" en sendos decretos "para acomodar la visión de los distintos grupos parlamentarios y construir un consenso que esté a la altura de las demandas y las necesidades de la ciudadanía".

Junts per Catalunya ha pedido al Gobierno retirar los dos decretos

Junts per Catalunya ha pedido al Gobierno retirar los dos decretos de vivienda antes de su votación este viernes por la mañana en el Congreso y, si el ejecutivo central no lo hace, votará en contra de los dos, abocándolos al fracaso.

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Esta es la decisión que ha tomado "por unanimidad" la ejecutiva de Junts, reunida este jueves de forma telemática desde las 21.00 horas para fijar su posición, según ha informado el partido en un comunicado en el que piden al Gobierno redactar y aprobar un nuevo decreto de vivienda que cumpla con sus condiciones.

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La respuesta y ultimátum de Junts

Aunque el comunicado no precisa el sentido del voto del grupo que lidera Miriam Nogueras, fuentes de la dirección de Junts sí concretan que, si el ejecutivo de Pedro Sánchez mantiene los dos decretos, sus diputados votarán en contra.

"Una norma que pretendía proteger el acceso a la vivienda acabará haciendo más difícil encontrar un piso, más difícil pagarlo y más difícil acceder a ello para las familias de clase media y trabajadora", señalan, sobre las dos normas aprobadas a raíz del desahucio de la anciana Maricarmen en Madrid.

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Por todo ello, en la reunión extraordinaria de esta noche la ejecutiva de Junts ha encargado al grupo parlamentario en el Congreso que reclame la retirada del decreto ley 26/2026 e inste al Gobierno a elaborar "inmediatamente" un nuevo texto. Una vez esté listo, Junts pide convocar un Consejo de Ministros para aprobarlo mediante un nuevo real decreto ley: "En estas condiciones, Junts per Catalunya dará su voto favorable", concluye el comunicado.