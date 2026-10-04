El político ha denunciado en sus redes que sufrió una "violenta agresión" en la calle al grito de "rojos de mierda"

El alcalde ha lamentado lo ocurrido por los presentes y en especial por su hija pequeña, que estaba a su lado

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PontevedraEl alcalde de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) y presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), el socialista Alberto Varela, ha denunciado que el pasado sábado sufrió una "violenta agresión" en la calle al grito de "rojos de mierda".

En un mensaje publicado este domingo en sus redes sociales, Varela ha explicado que un hombre se encaró al grupo con el que el regidor se encontraba celebrando el cumpleaños de un amigo, en Vilagarcía, al grito de "rojos de mierda".

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"Quiero un futuro mejor para mí, para mi hija y también para mi agresor"

"Quiero agradecer al grupo de personas con las que estaba, que hicieron por separarlo a pesar de que en el intento recibieron golpes también, sin pensar siquiera en devolverlos", ha escrito.

El alcalde ha lamentado lo ocurrido por los presentes y en especial por su hija pequeña, que estaba a su lado "y vio cómo un día de fiesta se convertía en algo distinto".

"Por ella, que hoy sigue preguntándome por qué ese hombre quiso pegarnos a todos y yo todavía no sé qué contarle, siento la especial obligación moral de reivindicar un mundo mejor y de manifestar mi más profunda repulsa a los violentos y a los impulsores del odio", ha señalado.

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Varela ha defendido la "convivencia cívica" y ha dicho que "ninguna idea es tan importante como la que promueve la comprensión y la empatía".

"Quiero un futuro mejor para mí, para mi hija y también para mi agresor", ha asegurado.