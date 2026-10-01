La Guardia Civil investiga también la agresión a un ciudadano senegalés esa misma noche en Tavernes

Denuncian una segunda agresión a un joven de origen senegalés en las fiestas de Tavernes de la Valldigna, en Valencia

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ValenciaCinco varones, y entre ellos dos menores de edad, han sido detenidos por la Guardia Civil por la grave agresión perpetrada contra otro joven el pasado 19 de septiembre en Tavernes de la Valldigna, donde se celebraban las fiestas del municipio. La víctima, de origen magrebí, fue golpeada en sucesivas ocasiones, aún estando en el suelo tras ser derribado. Además, grabaron los hechos y luego los difundieron a través de las redes sociales. Por eso, ahora todos están siendo investigados por delitos de odio.

Tras la actuación policial, los tres arrestados que son mayores de edad serán puestos a disposición judicial este jueves "si no hay cambios", tal como han señalado fuentes de la Guardia Civil citadas por EFE.

La agresión de odio en Tavernes de la Valldigna, grabada en vídeo

Los agresores grabaron todo y luego lo difundieron en las redes, donde se viralizaron las imágenes. En ellas, se apreciaba cómo un grupo de jóvenes rodea a otro, aparentemente de origen magrebí, y, tras romperle una botella en la cabeza y derribarlo de una patada y varios puñetazos, le golpean reiteradamente mientras está en el suelo.

Después de eso, cuando la víctima consiguió levantarse y trataba de huir, le persiguieron y golpearon de nuevo.

La segunda agresión de odio en Tavernes de la Valldigna la misma noche

Junto a esta agresión, igualmente, ese mismo día se produjo otra contra un ciudadano de origen senegalés, lo que ha alertado sobre si ambos hechos están conectados.

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Ocurrida en distintos tiempos, aunque apenas distanciadas unos minutos entre una y otra, esta segunda agresión tuvo como resultado una fractura de mandíbula que requirió el ingreso de la víctima en un centro sanitario.

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Tras estos hechos, grupos ciudadanos convocados por el Ayuntamiento en señal de repulsa se concentraron a las puertas de la Casa Consistorial.

Al respecto, un portavoz de la asociación Tavernes Antifeixista, que denunció las agresiones, explicó que el senegalés acabó con la mandíbula rota y fue hospitalizado, detallando que se trata de un joven con una familia "arraigada en Tavernes desde hace muchos años", detallando que le agredieron "un cuarto de hora o media hora antes" que la del otro chico en una zona cercada a la casa de la Cultura de Tavernes de la Valldigna, que celebraba sus fiestas patronales.

"Los agresores aparentemente no fueron los mismos, según el vídeo que está circulando -por redes-, pero se están investigando ambas agresiones por la Guardia Civil", explicó entonces el portavoz de la asociación.

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Ahora, la Benemérita ha aclarado que las cinco detenciones han sido efectuadas por la agresión contra el magrebí, precisando que la otra "es un asunto aparte".