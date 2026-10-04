Junts asegura que Pedro Sánchez está en periodo de reflexión para ver si puede construir un relato electoral que tape la corrupción a su alrededor

Pedro Sánchez prosigue sus contactos este domingo tras las manifestaciones para decidir si convoca o no elecciones

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La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha planteado la disyuntiva en la que a su juicio se encuentra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Si antepone la vivienda al cálculo electoral, hoy nos llamará para negociar sobre vivienda. Si antepone el PSOE, mañana convocará elecciones".

Así lo afirma en un artículo firmado en el 'diario Ara', en el que señala que Sánchez no se ha tomado estos días para reflexionar sobre "cómo resolver el problema de la vivienda, sino sobre si puede construir un relato electoral que tape la corrupción a su alrededor y minimice la nefasta gestión de los últimos ocho años".

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Junts, asegura Nogueras, ha defendido, "con serenidad" y propuestas propias de decretos sobre vivienda, una solución al reto de la vivienda "desde la centralidad política". "No nos intimida el chantaje de los extremos. No buscamos la derrota de nadie. Queremos una solución al problema", añade.

Todos los ojos, puestos en la decisión de Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue manteniendo contactos este domingo con miembros de su Ejecutivo y del PSOE para decidir, tras las manifestaciones por la vivienda del fin de semana, si convoca ya elecciones o sigue el curso de la legislatura.

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Desde el pasado viernes, cuando el Congreso rechazó los dos decretos leyes en materia de vivienda, Sánchez ha mantenido conversaciones con ministros y dirigentes socialistas para conocer su opinión sobre los pasos que debería dar.

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Esos contactos, según han informado a EFE fuentes del Gobierno, prosiguen este domingo, y han incorporado un análisis sobre las manifestaciones que se sucedieron este sábado por toda España reclamando soluciones a la crisis de la vivienda y pidiendo la convocatoria de una huelga general.

La reacción de la ciudadanía se ha venido asegurando tanto desde Moncloa como Ferraz que es muy relevante para la decisión final, y Sánchez sigue dando vueltas a una solución.