Todos los ojos están puestos en la decisión de Pedro Sánchez sobre la posible convocatoria de elecciones

El 'popular' Miguel Tellado exige a Pedro Sánchez convocar elecciones ya: "No te lo pienses más. Hazlo"

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La próxima semana tendremos varias citas importantes en la política española. Después de un fin de semana marcado por las manifestaciones por la vivienda, los ojos están puestos en el presidente del Gobierno y su decisión sobre la posible convocatoria de elecciones generales.

La problemática de la vivienda se unirá a varios acontecimientos que ocurrirán durante la próxima semana y que, sin duda, marcarán el calendario mediático y político.

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El calendario político para la próxima semana

Martes 6 de octubre.

El Tribunal Constitucional votará la decisión definitiva sobre la abdicación de la amnistía para Carles Puigdemont y el resto de líderes políticos. Todo parece indicar que en la votación saldrá mayoría favorable a aplicar la amnistía. Con esta sentencia, Puigdemont podrá volver a España sin riesgo a ser detenido.

Miércoles 7 de octubre.

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tiene previsto viajar a Croacia para participar en una cumbre de países mediterráneos. Si acude y se presenta en la rueda de prensa, será la primera vez que los periodistas podrán preguntarle sobre la caída de los decretos.

Jueves 8 de octubre.

La jueza Beatriz Biedma, encargada de la investigación judicial a David Sánchez, hermano del presidente de Gobierno, declarará como perjudicada en el 'caso Leire Díez', la causa en la que el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga una presunta trama dirigida a desbaratar causas judiciales que afectan al PSOE. Biedma considera que se actuó para perjudicarle personal y profesionalmente.