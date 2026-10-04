La decisión ha sido adoptada este domingo en una reunión telemática en la que han participado los cinco ministros de Sumar en el Gobierno

Pedro Sánchez prosigue sus contactos este domingo tras las manifestaciones para decidir si convoca o no elecciones

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Los cuatro partidos involucrados en la refundación de Sumar (Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los comunes) anunciarán el próximo 17 de octubre la hoja de ruta de su nuevo proyecto político, con el nombre de Frente Amplio, incluyendo a su candidato o candidata para las elecciones generales.

La decisión ha sido adoptada este domingo en una reunión telemática en la que han participado los cinco ministros de Sumar en el Gobierno de coalición con el PSOE (Yolanda Díaz, Pablo Bustinduy, Ernest Urtasun, Mónica García y Sira Rego) junto a otros líderes de este espacio político, según han informado en una nota de prensa.

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La reunión, de más de dos horas de duración, fue convocada para analizar la estrategia política del espacio Sumar en un momento crítico de la legislatura, tras el rechazo de los dos reales decretos leyes de vivienda del Gobierno el pasado viernes en el Congreso y ante la posibilidad de que haya un adelanto electoral.

Pedro Sánchez, en su periodo de reflexión

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el único con potestad para tomar esta decisión, lleva todo el fin de semana en periodo de reflexión.

Con la incógnita de qué camino tomará finalmente Sánchez, Sumar ha convocado otra reunión para el lunes, en este caso presencial y a la que están invitados también los partidos que forman parte del grupo parlamentario del Congreso pero que no están presentes en el Gobierno, como Compromís o la Chunta Aragonesista.

Las cuatro formaciones de Sumar en el Gobierno tienden la mano a todos estos partidos y también a Podemos para volver a ir en una gran coalición en las próximas elecciones generales, en las que siguen sin tener cabeza de lista. Sin embargo, esta incógnita se despejará como tarde el próximo 17 de octubre, que es la fecha elegida para la presentación de la nueva coalición Sumar y de su hoja de ruta, bajo el nombre de Frente Amplio.

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Los candidatos que podrían liderar el partido

En las quinielas se han sucedido nombres como los de Pablo Bustinduy, que lo ha descartado en numerosas ocasiones; Ernest Urtasun, que gana fuerza como número uno por Barcelona; o el de la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, después de mostrarse recientemente dispuesta a volver a la política institucional.

Fuentes del espacio aseguran que hay sectores que están pidiendo ahora que el número uno por Madrid sea la ministra de Sanidad, Mónica García, pese a que ha sido designada ya candidata de Más Madrid para las elecciones autonómicas.

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Estas mismas fuentes sostienen que la posibilidad de que haya un cambio y sea candidata de Frente Amplio para las generales sigue sobre la mesa y que la intención, en este caso, sería construir una candidatura coral con distintos referentes por partidos en función de cada territorio.

En la nota de prensa, los cuatro partidos de Sumar en el Gobierno no dan ninguna pista al respecto y se limitan a decir que la convocatoria electoral es competencia exclusiva de la Presidencia del Gobierno y que en su caso están preparados "para cualquier escenario".

"La izquierda transformadora garantizamos la victoria el pasado 23 de julio, hemos sido el motor del Gobierno esta legislatura, empujamos el Real Decreto Maricarmen en el Consejo de Ministros y seremos imprescindibles para revalidar cuatro años más de Gobierno progresista", añaden.

"No hay legislatura sin vivienda", advierten

Además, señalan que las movilizaciones de esta semana en España han dejado en evidencia que "no hay legislatura sin vivienda".

Y subrayan que, se convoquen elecciones o no, desde el Frente Amplio van a seguir trabajando para "hacerse cargo de las demandas de la calle y proteger a todas las personas para quienes su casa no es una fuente de tranquilidad, sino de inseguridad".

Más allá de los ministros, en la reunión telemática de este domingo han participado entre otras personas una de las líderes de Movimiento Sumar, Verónica Martínez Barbero; el líder de IU, Antonio Maíllo; la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre; y las dos coordinadoras de los comunes: Candela López y Gemma Tarafa.