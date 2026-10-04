El secretario general del Partido Popular dice que "la mejor política de vivienda del Gobierno será la convocatoria de elecciones"

"El presidente Feijóo abrirá una nueva etapa. Liderará un cambio de época para recuperar lo destruido", ha augurado Miguel Tellado

Compartir







MadridEl secretario general del PP, Miguel Tellado, ha exigido a Pedro Sánchez que convoque elecciones generales ya, en un mensaje en el que le ha instado a no demorar más la decisión: "No te lo pienses más. Hazlo".

"Aprieta el botón", ha reclamado a un presidente del Ejecutivo que este fin de semana está reflexionando sobre si convoca los comicios con posible fecha para el 29 de noviembre. Es lo que le pide también Alberto Núñez Feijóo.

Tellado ha afirmado que "la mejor política de vivienda de este Gobierno será la convocatoria de elecciones", al considerar que será su partido será quien "construya ese millón de casas que necesita el país".

Ha sostenido que el decreto de disolución de las Cortes contaría con el respaldo de "la inmensa mayoría de los españoles", como ha expresado este 4 de octubre en unas declaraciones remitidas a medios de comunicación.

Tellado avisa de que cuanto más tarde "peor" le irá

El político 'popular' ha advertido además a Sánchez de que cuanto más tarde en convocar los comicios, "peor" le irá: "Mejor noviembre que diciembre, marzo o julio. Haznos caso. Ya lo verás", ha insistido, al tiempo que ha asegurado que el PP está "preparado" para ello.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Por otra parte, Tellado ha acusado al presidente del Ejecutivo de seguir "tumbado en el diván de la Moncloa" mientras "ordena" al presidente del CIS, José Félix Tezanos, "hacer encuestas a toda prisa" para decidir si adelanta los comicios o "los deja para dentro de unos meses".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Esperamos que no esté aprovechando este periodo de reflexión para lo mismo que el anterior", ha aseverado además Tellado, que ha expresado que su partido también espera "que no estén montándose cloacas en los bajos fondos del socialismo".

Ni "contactando con narcoclanes para acabar con jueces", ni celebrando "sórdidas reuniones" en Moncloa o Ferraz para "emprenderla una vez más contra el Estado de Derecho". "Esperamos que los socialistas no estén volviendo a las andadas", ha afirmado.

Por último, el diputado por A Coruña ha augurado el fin de lo que ha calificado como "el peor Gobierno de la democracia", cuya "agonía", ha matizado, "no va a ser la agonía de España".

"Feijóo liderará un cambio de época para recuperar lo destruido"

"La pesadilla llega a su fin", ha pronosticado, a la vez que ha dicho también que el país está "muy cerca" de contar con "el Gobierno limpio, valiente y decente que España merece".

"El presidente Feijóo abrirá una nueva etapa. Liderará un cambio que será mucho más que un mero cambio de gobierno. Será todo un cambio de época para recuperar todo lo que se ha destruido y se ha secuestrado en estos años", cree.

Miguel Tellado ha concluido su mensaje, igualmente compartido en sus redes sociales, avanzando que la votación en los próximos comicios servirá para que "vuelva la democracia y la nación española alcance todo su esplendor".

Pedro Sánchez continúa pensando en su decisión de la convocatoria, que podría precipitarse tras el fracaso de sacar adelante los dos decretos sobre la vivienda, después de las manifestaciones y acampadas en varios puntos del territorio.