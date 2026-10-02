Pedro Sánchez quiere usar la derogación de los decretos en su beneficio y sacar del foco otras realidades.

Última hora de la protesta por la vivienda: CCOO y UGT llaman a la clase trabajadora a "llenar las calles"

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Pedro Sánchez se agarra a un tema que la izquierda trata de capitalizar: la crisis de la vivienda, que espera que se apunte en el debe de la oposición tras el rechazo de los decretos. Pero hay muchas minas en el terreno. Se esperan novedades sobre el propio Partido Socialista, que podría ser investigado por financiación ilegal. También habrá un goteo de informaciones sobre el caso Zapatero, todo un referente político para Sánchez.

Además, su mujer espera fecha para el juicio con jurado de popular por corrupción y el juez Pedraz irá avanzando en el caso Leire,, sobre la cloacas del PSOE. Otro punto principal es la situación en Ceuta, sin visos de solución inmediata y donde la inacción del gobierno fue clave durante semanas.

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En cuestión de días, el foco informativo y político se ha trasladado de la crisis de Ceuta a la vivienda, terreno de batalla en la que las dos alas del Gobierno pretenden "reactivar politicamente la agenda social y mover el foco y movilizar al electorado", señala Ignacio Jurado, politólogo del CSIC. "El Gobierno está intentado utilizar esto para cohesionar a la izquierda", destaca.

"Son nuevos posicionamientos buscando una ventana de oportunidad", señala Paloma Román Marrugán, politóloga de la UCM. Coser los rotos de una agenda social que no solo afecta al votante de izquierdas. "La opinion pública en este sentido no es tan distinta en la derecha o la izquierda. Hay un votante moderado que ha simpatizado con la agenda social del gobierno", señala Jurado.

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Las imágenes de la Puerta del Sol y las calles llenas de gente indignada reclamando soluciones reales llevó al Gobierno a presentar dos reales decretos y llevarlos con urgencia al Congreso para su convalidación cuando ya estaban en el Boletín Oficial del Estado y Sánchez ya sabía que iba a ser derrotado desde el jueves por la noche. Y salió a la tribuna a decir a los que votaron que no, que lo pagarán caro. No es de extrañar que la ministra de Vivienda diga que todo "había merecido la pena".

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Pero la idea de llevarlos al Congreso tiene "una lectura presión", destaca Marrugán, porque en el caso de una derrota del Gobierno, "que el clima político acolche la derrota", señala Jurado. Y como era de esperar esa derrota llegó. Y ya se habla de elecciones.

En el horizonte, pues un nuevo escenario. "Se abre la pregunta de si el gobierno va a tener una circunstancias mejores para convocar elecciones", destaca Jurado. "Puede que sea la última bala, pero puede que no lo sea", deja en el aire Marrugán. El único que lo sabe el presidente del Gobierno.