Operarios de limpieza con ayuda de maquinaria pesada han retirado los restos de las casetas y cabañas usadas como refugio por los migrantes

La Policía Nacional desaloja a 1.100 migrantes del asentamiento de la playa del Trampolín en Ceuta

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El Gobierno de Ceuta ha iniciado este lunes la recuperación de la playa del Trampolín, después de que la policía haya desalojado a los cientos de migrantes que habían plantado multitud de tiendas de campaña y cabañas en la arena. Los servicios de limpieza han retirado más de 61 toneladas de basura.

La Consejería de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda ha continuado desde primera hora de este lunes con los trabajos de limpieza integral y retirada de residuos en la zona de esta playa, según el comunicado hecho público por el Gobierno ceutí

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El dispositivo desplegado es similar al desarrollado durante la jornada del domingo y cuenta con más de medio centenar de operarios de limpieza, además de varios vehículos de maquinaria pesada, entre ellos camiones y retroexcavadoras.

Estos medios continúan trabajando en la retirada de los restos de las casetas y cabañas que han permanecido durante casi dos meses en la orilla, así como de otras instalaciones ubicadas en la zona baja del monte, en las inmediaciones de la misma playa.

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Desde la Consejería se ha puesto de relieve la colaboración y plena predisposición de la Ciudad para llevar a cabo de manera inmediata estas labores de limpieza, una vez que el mando único establecido con motivo de la situación excepcional ha procedido al desalojo de la zona. La Ciudad ha agradecido el trabajo y el esfuerzo de todos los operarios que están participando en este dispositivo para recuperar las condiciones de limpieza y salubridad de este espacio.