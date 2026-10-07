Ambos han sido citados para el 23 de noviembre

El juez José María Escribano cita también a Pedro Saura, exsecretario de Estado de Transportes cuando José Luis Ábalos era ministro de Transportes

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MadridEl juez que investiga el 'caso Air Europa' ha citado como testigos a Sara Aagesen, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, así como a Íñigo Errejón, exportavoz parlamentario de Sumar, para el próximo 23 de noviembre.

En una providencia, el magistrado José María Escribano cita también a Pedro Saura, exsecretario de Estado de Transportes cuando José Luis Ábalos era ministro de Transportes.

El juez José María Escribano y el caso Air Europa

El magistrado José María Escribano instruye la causa en un juzgado de Madrid por presuntas irregularidades en el préstamo de 475 millones de euros que la entidad concedió a la aerolínea en noviembre de 2020.