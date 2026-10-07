La presidenta de la Comunidad de Madrid publicará sus primeras memorias el próximo 2 de diciembre de la mano de Planeta

Isabel Díaz Ayuso, operada tras perder el bebé que esperaba en la semana ocho de gestación

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Este miércoles, 7 de octubre, Isabel Díaz Ayuso ha anunciado su primer libro de memorias. Bajo el título 'Íntimo' y de la mano de la editorial Planeta, la presidenta de la Comunidad de Madrid repasará su vida "al completo", tal y como ha sabido este medio.

La política contará toda su historia sin tapujos. Desde su infancia y juventud hasta sus grandes pasiones y las anécdotas y personas que han dado forma a su ideario político. Incluso hablará como nunca sobre el aborto que sufrió en 2023.

Su obra verá la luz el próximo 2 de diciembre y, a través de fotografías e imágenes, y con el "lenguaje directo y franco que la caracteriza", asevera la editorial, Ayuso narrará los años que transcurren desde su infancia en Chamberí y Sotillo de la Adrada hasta el presente.

"En estos meses de julio y agosto he repasado mi vida al completo. Me han ayudado la mudanza y la vuelta a los escenarios más significativos de mi vida. El barrio de mi abuela y la sierra oeste madrileña, mi valle y el monte de mi pueblo. Lugares que, mientras escribía, veía cómo se perdían arrasados por el fuego", explica la líder del PP de la Comunidad de Madrid en un comunicado.

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La juventud, los estudios, el compromiso político, campañas como la de 'Comunismo o libertad', el antinacionalismo, la lucha contra la Covid, sus viajes y sus "grandes pasiones" como la "música, el deporte y la gastronomía", toman el protagonismo del libro, en el que la presidenta afronta "episodios dramáticos", como el del aborto que sufrió. Además, Ayuso no evita pronunciarse "sobre algunos de los protagonistas de su vida personal y política", narra la editorial.