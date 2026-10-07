Más Madrid ha propuesto a las organizaciones de Frente Amplio que la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau sea la candidata

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Más Madrid ha propuesto a las organizaciones de Frente Amplio que la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau sea la candidata a la Presidencia del Gobierno en las elecciones anticipadas del 29N y que encabece la lista por la circunscripción de Barcelona.

Así lo han explicado a Europa Press fuentes de la formación para desgranar que esta propuesta responde a los "principios de territorialidad, generosidad y funcionamiento confederal sobre los que llevan meses trabajando las distintas fuerzas que conformamos el Frente Amplio". Las organizaciones territoriales, insisten en Más Madrid, defienden que un "verdadero Frente Amplio debe construirse desde el respeto al arraigo y la autonomía de cada fuerza en su territorio".

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En este sentido, Más Madrid, desde la "generosidad", propone que Ada Colau sea la candidata a la Presidencia del Gobierno desde Barcelona, como parte de una "candidatura coral" que respete la pluralidad territorial del Frente Amplio. A través de esta iniciativa histórica en la configuración territorial española, Más Madrid, en su convencimiento por una apuesta confederal de los territorios que componen el país, cede la candidatura a la presidencia del Gobierno a Barcelona.

Siguen sin designar candidato

Los partidos de la nueva coalición Sumar (Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los comunes) siguen sin designar candidato para las elecciones generales del 29 de noviembre, aunque los ministros Mónica García y Ernest Urtasun se han mostrado dispuestos a dar un paso adelante si así se lo piden sus compañeros.

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"Sé que es una frase hecha, pero estaré donde el espacio político me ponga", dijo en una rueda de prensa de la nueva coalición Sumar la ministra de Sanidad, Mónica García, cuyo nombre está siendo impulsado por parte de algunos sectores para ser número uno por Madrid para las generales, a pesar de que fue designada candidata de Más Madrid para las elecciones autonómicas.