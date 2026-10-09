Malena Guerra 09 OCT 2026 - 21:34h.

Por primera vez, desde el reinado de Alfonso XIII, un Jefe de Estado dormirá en Ceuta.

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Por primera vez, desde el reinado de Alfonso XIII, un Jefe de Estado dormirá en Ceuta. será una visita llena de actos para conocer de primera mano como está la ciudad autónoma tras esa entrada masiva de migrantes desde Marruecos. Ceuta está entusiasmada, intentando engalanarse. Con el Ayuntamiento limpio, los escudos de la ciudad lustrosos, las flores, las limpiezas de las calles y las playas algo más desalojadas. Ceuta intenta recuperar el ánimo.

Ceuta se prepara para una visita que va mucho más allá de un saludo. Por primera vez en casi un siglo, un rey de España dormirá en la ciudad autónoma. Los ceutíes se muestran contentos, encantados de que los reyes les visiten aunque no falta quien dice eso de "ha tardado la verdad, pero más vale tarde que nunca". La mayoría considera que es una visita "positiva, que tiene mucho simbolismo para la ciudad".

La primera parada será el Ayuntamiento, junto a las autoridades y representantes de la sociedad ceutí. Saldrán después a la Plaza de África, para ver a los ceutíes, a los ciudadanos. Y mientras tanto las calles, en medio del caos por el asalto migratorio, que sigue ahí, se se ponen a punto. Se pintan los bancos Y ultiman los detalles. Todo para recibir a Felipe VI y Letizia. "Hay que tenerlo todo un poco m´ss limpio, más pintado". Para algunos, días de intenso trabajo.

Por la tarde, los reyes se acercarán a otra realidad de Ceuta. La de un barrio donde distintas culturas conviven día a día. Allí visitarán el colegio Vicente Aleixandre. "Es un gesto de conciliación importante", dice los ceutíes, cuyo alma es de fraternidad. "Se metieron aquí los inmigrnates y por eso creo que es uno de llos que van a visitar", cree uno de los vecinos sobre la elección del colegio.

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"Yo desde que he empezado a trabajar estoy enterrando a inmigrantes, sin nombre y con nombre"

Después, espacio para el recuerdo. Las cuatro confesiones religiosas se reunirán en Sidi Embarek para homenajear a quienes perdieron la vida en el mar. "Yo desde que he empezado a trabajar estoy enterrando a inmigrantes, sin nombre y con nombre. Por desgracia, para nosotros es el día a día", confiesa Said Mohamed, encargado del cementeroio musulmán.

Todavía quedan muchos en la calle. No pierden la esperanza.

La visita terminará en el centro de la ciudad. Y después, una imagen inédita en la historia reciente de Ceuta: un rey de España pasando la noche en la ciudad.