Las casas y garajes patera que existen en Ceuta, desde dentro: pueden llegar a vivir hasta 60 personas dentro

Malena Guerra 09 OCT 2026 - 16:27h.

Hay fichados más de 200 pisos patera en Ceuta.

Ángel Víctor Torres reconoce a los ceutíes que en su ciudad se quedaron más de 20.000 inmigrantes

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A cuatro días de esa visita de los Reyes a Ceuta, un viaje esperado, no exento de polémica y la Ciudad Autónoma se prepara para recibir a don Felipe y doña Letizia. La agenda prevé su participación en un acto ecuménico en el cementerio musulmán de Ceuta en memoria de los inmigrantes fallecidos en los sucesos de julio y la visita a un colegio.

Los Reyes dormirán en Ceuta al término de la que será su primera visita oficial a esta ciudad autónoma el próximo martes. El centro de la ciudad ya se prepara con entusiasmo, limpian fachadas, están pintando polletes, adornos, farolas, cadenas y poniendo flores.

Uno de los lugares que van a visitar los Reyes es el cementerio musulmán está en un barrio que acaba de llenarse otra vez de migrantes que huyeron de las playas. La policía está intentando recogerlos por todas las calles. Informativos Telecinco los ha enconrtado escondidos por todas partes.

En andamios, duermen. Muchos parece que trabajan de forma ilegal. Hay fichados más de 200 pisos patera en Ceuta. En garajes. En cinco pisos patera niegan serlo pero se ven. La gente sabe que hay más inmigrantes a la hora del reparto de comida. Es cuando se concentran y sales de sus escondites, que van desde los campos a los cementerios. Algunos se han escapado de las redadas, de los controles. La policía ha empezado a recorrer las calles para impedir nuevos asentamientos.