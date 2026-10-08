Leire Díez tenía anotado en su agenda: "Jueza de Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano"

Una testigo asegura que la 'trama Leire' le habló de "eliminar" a la jueza que investigó al hermano de Sánchez

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La magistrada Beatriz Biedma, que instruyó el caso del hermano de Pedro Sánchez, ha relatado al juez la "angustia" que sintió al percibir que ella y sus hijas estaban siendo vigiladas, si bien ha indicado que desconoce si tras esos seguimientos estaba la exmilitante socialista Leire Díez, al tiempo que ha negado conocer a nadie del PSOE.

Pedraz aceptó como acusación particular a Biedma al señalar que la jueza resulta indiciariamente perjudicada "al menos por el delito de calumnia, sin perjuicio de lo que resulte de la posterior instrucción de la causa en relación al resto de los delitos que imputa". Biedma pidió personarse como perjudicada en el caso por haber sido objeto "de actuaciones dirigidas a obtener información sobre su persona, desacreditarla pública y profesionalmente, promover denuncias y quejas contra ella, recabar información sobre su entorno y apartarla de procedimientos judiciales concretos".

Fueron al colegio de sus hijas diciendo que eran su hermano y su secretario: no tiene ninguna de las dos cosas

Biedma ha declarado este jueves en la Audiencia Nacional como perjudicada en la causa contra Leire Díez y exdirigentes del PSOE como Santos Cerdán por presuntas maniobras para torpedear investigaciones que pudiesen afectar al partido o al Gobierno. Según informan a EFE fuentes jurídicas, esta magistrada ha contado al juez que un abogado le comunicó que alguien que se hacía pasar por su hermano o su secretario iba al colegio de sus hijas, cuando ella no tiene ni hermano ni secretario.

Biedma ha relatado al juez dos situaciones que, según ha dicho, le generaron angustia. En una ocasión, la magistrada llegó al colegio de sus hijas y alguien le comentó que su hermano había pasado por allí antes preguntando por ellos, lo que la alertó, puesto que ella no tiene hermano. En otra ocasión le comentaron que su secretario había hecho lo propio, pero ella no tenía secretario, han subrayado.

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Biedma instruyó la causa contra Luis José Sáenz de Tejada por violencia de género

No sabe si Leire Díez, a quien no conoce, estaba detrás de supuestas maniobras en su contra, pero su declaración se ha centrado en la figura de Luis José Sáenz de Tejada, un juez expulsado de la carrera que le tenía animadversión.

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Biedma ha contado que le tocó sustituir a la magistrada que instruyó una causa contra Sáenz de Tejada por violencia machista, en la que acabó condenado, y ha dicho que recibió denuncias suyas y que el exjuez publicó multitud de vídeos atacándola.

La Unidad Central Operativa (UCO) vincula a este exmagistrado con la organización investigada, pues considera que la presunta trama se valió de él para desestabilizar causas, en concreto la de David Sánchez.

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Biedma, que ha respondido a la Fiscalía, la acusación popular que coordina el PP y varias defensas, ha dicho que, pese a sentirse perseguida y alarmarse porque Badajoz es una ciudad pequeña y ella no tiene protección, no se sintió amenazada ni cambió ninguna resolución sobre el hermano del presidente del Gobierno.

En el marco de esta causa, los agentes de la UCO le trasladaron que sus superiores les llegaron a pedir sus informes antes de presentarlos al juzgado, algo que ella prohibió, y le informaron de la apertura de una información reservada tras filtrarse correos de Begoña Gómez y de Pedro Sánchez.

Sáenz de Tejada concactó con el clan de los Rochos para eliminar a Biedma

Respecto al clan de narcotráfico de Badajoz cuyos supuestos contactos con el exmagistrado Sáenz de Tejada esta jueza ha pedido investigar, Biedma ha explicado que les conoce porque ha metido a varios en la cárcel. Biedma ha indicado a Pedraz que conocía al clan de 'Los Rocho' porque había juzgado al hijo y al hermano de Cintia, y que habían terminado entrando en prisión.

Biedma ha dicho al juez que un abogado le comunicó que Sáenz de Tejada se habría puesto en contacto con personas vinculadas a un conocido clan supuestamente vinculado al narcotráfico y asentado en la ciudad de Badajoz, 'Los Rocho', con la finalidad de actuar contra ella.

Una de las personas vinculadas a este clan habría sido Cintia Rocho, que fue quien testificó ante la Guardia Civil que Sáenz de Tejada le dijo que Biedma "era un puto grano en el culo y había que eliminarla", y que la intención, según su relato, era "causar daño físico a la magistrada".

Biedma ha indicado a Pedraz que conocía al clan de 'Los Rocho' porque había juzgado al hijo y al hermano de Cintia, y que habían terminado entrando en prisión y que esta advertencia le causó alarma aunque no cambió su forma de llevar el caso de David Sánchez.

Al sentirse perseguida, pensó, según ha declarado, que Sáenz de Tejada iba a ir un paso más allá tras denunciarla. Este exjuez intentó incluso personarse en la causa de David Sánchez y Biedma lo impidió, lo que llevó a Sáenz de Tejada a publicar vídeos sobre ella en su canal de Youtube Magistrado Anticorrupción TV.

Leire Díez tenía anotado en su agenda: "Jueza de Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano"

Biedma quiere que el magistrado investigue una anotación del 25 de marzo de 2025 encontrada en una agenda de Leire Díez que decía "Jueza de Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano" y que en una publicación de prensa se relacionó con la supuesta existencia de contactos promovidos con un "conocido clan asentado" en Badajoz para "actuar contra la magistrada".

Pedraz no está investigando por ahora el alcance de la mencionada anotación, aunque ahora tiene sobre la mesa un nuevo informe de la UCO, donde aparece un testimonio de una mujer que se identifica como La Celsa, y que sostuvo que Sáenz de Tejada contactó con ella y le dijo que Biedma "era un puto grano en el culo y que había que eliminarla".

Feijóo exige saber quién dio la orden de deshacerse de la jueza

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que aclare hoy mismo quién dio la orden de "deshacerse de la jueza que investigaba a su hermano por corrupción".

"La mera posibilidad provoca escalofríos", ha dicho en su intervención ante la Junta Directiva Nacional del PP tras la declaración de la magistrada Beatriz Biedma -quien instruyó el caso del hermano de Sánchez- en la que ha relatado la "angustia" que sintió al percibir que ella y sus hijas estaban siendo vigiladas.

Su declaración ante el juez se produce un día después de conocerse el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) con testimonios que apuntan a presuntos seguimientos y acoso a Biedma, incluido uno que apunta a que un implicado en la presunta trama la llamó "grano en el culo" y dijo que "había que eliminarla".

"La Audiencia Nacional investiga si el PSOE quiso contratar sicarios para quitarse de encima a la jueza que investigaba su hermano y ¿qué ha explicado Pedro Sánchez? nada, pues no vamos a permitir este silencio", ha recalcado Feijóo.

Ha insistido en que la UCO tiene constancia de que "la cloaca del PSOE contactó con un clan para borrar del mapa a una jueza que les molestaba" y ha añadido que ni tras soportar "ocho años de trampas, delitos y corrupción" pensó que llegaríamos a un "abismo moral como este".