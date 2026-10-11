Más Madrid propone como cabeza de lista por Madrid al Congreso a Emilio Delgado

Más Madrid ha propuesto a Emilio Delgado como cabeza de lista en Madrid seguido de Mónica García

Gabriel Rufián encabezará la lista de ERC al Congreso en las elecciones generales

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Más Madrid ha propuesto este domingo un acuerdo para que en la circunscripción de Madrid por el Frente Amplio vaya de cabeza de lista el portavoz adjunto en la Asamblea, Emilio Delgado, seguido de la líder del partido y ministra de Sanidad Mónica García.

Hasta el momento, Frente Amplio está integrado también por otros partidos como IU y Movimiento Sumar, a los que ofrecen igualmente puestos en las listas.

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Más Madrid propone ahora que Podemos vaya en la lista por Madrid de Frente Amplio si deciden unirse a esta nueva coalición para las elecciones del 29 de noviembre,

El partido ha informado de esta decisión en su cuenta de X, después de que hace unos días su Ejecutiva decidiera que esa formación fuera la que liderara y ocupara la lista por Madrid en Frente Amplio.

"Se trata así de una propuesta de integración de todos los actores del Frente Amplio y con el fin el desbloquear la situación actual", comparten en el comunicado, en el que también han hecho referencia a la decisión de Gabriel Rufián con ERC: "Más Madrid celebra la incorporación de Gabriel Rufián como cabeza de lista de ERC y espera que se alcance un acuerdo de Frente en Catalunya".

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Gabriel Rufián encabezará la lista de ERC al Congreso en las elecciones generales

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, será finalmente el cabeza de lista de los republicanos para las próximas elecciones del 29 de noviembre.

La decisión se formalizará este domingo en una reunión de la Ejecutiva Nacional del partido y, a lo largo de los próximos días, se concretarán los detalles de la candidatura con la celebración de los distintos congresos regionales, informa ERC en un comunicado.