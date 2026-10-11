"En una democracia el derecho al voto no se prohíbe, se garantiza", ha asegurado Sánchez

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado este domingo a la derecha de intentar impedir el voto de unos 400.000 descendientes de españoles exiliados durante el franquismo que podrían acogerse a la ley de nietos, y ha apelado al Tribunal Supremo para que frene lo que ha calificado de "intento de atropello".

"Desde aquí pido al Tribunal Supremo que frene este intento de atropello de Feijóo y Abascal porque en una democracia el derecho al voto no se prohíbe, se garantiza", ha asegurado Sánchez durante un mitin en Ponferrada.

Sánchez ha defendido el derecho de estos ciudadanos a participar en las próximas elecciones

El líder socialista ha defendido el derecho de estos ciudadanos a participar en las próximas elecciones porque, tal y como ha afirmado, ya votaron en varias elecciones desde 2023. "Feijóo no lo quiere y a Abascal no le gusta. ¿Eso qué significa, qué los nietos de los exiliados del franquismo no van a poder votar y los nietos del régimen franquista sí van a poder hacerlo?", ha señalado Sánchez.

El presidente del Gobierno ha apelado a la "fuerza de la gente" para continuar con un Ejecutivo progresista, frente a un posible gobierno de PP y Vox, que ha descrito como un proyecto de "reacción, recortes y mucho rencor".

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"Huele a naftalina es el proyecto político de Abascal y de Feijóo. Reacción, recortes y mucho rencor. España necesita cuatro años más de avances y menos insultos por parte de la derecha y la ultraderecha", ha indicado.