Gabriel Rufián encabezará la lista de ERC al Congreso en las elecciones generales

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, será finalmente el cabeza de lista de los republicanos para el 29N

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El actual portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, repetirá como cabeza de cartel de este partido independentista en las elecciones generales del 29 de noviembre.

Así lo ha anunciado ERC en un comunicado difundido este domingo, en el que informa de que "la decisión se formalizará hoy en una reunión de la Ejecutiva Nacional del partido".

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El 20 de octubre se validarán de forma definitiva las candidaturas

La formación presidida por Oriol Junqueras añade en su breve nota de prensa que "a lo largo de los próximos días se concretarán los detalles de la candidatura mediante la celebración de los diferentes congresos regionales".

ERC recuerda que el 20 de octubre se validarán de forma definitiva, tras los correspondientes procesos internos, las candidaturas al Congreso y al Senado.

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Según el calendario establecido, el liderazgo de la lista debía dirimirse este mismo domingo. Los aspirantes a ocupar este lugar tenían dos caminos posibles: presentar un 5 % de avales de la militancia (unas 400 firmas) o contar con el apoyo de un tercio de la Ejecutiva Nacional o de una cuarta parte de los miembros del Consejo Nacional.

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Si se hubiera presentado más de un aspirante se habría abierto un proceso de primarias, cuyas votaciones estaban programadas para el 17 de octubre.

Un pulso de incierto final

La dirección de ERC siempre ha expresado su voluntad de que Rufián fuera el candidato. Así lo ha trasladado el propio Junqueras esta misma semana: "Seguro que será candidato por Esquerra Republicana", dijo antes de defender que se trata del "mejor candidato" que tiene el partido.

Rufián, cuyo tirón mediático ha crecido exponencialmente en los últimos meses, ha venido insistiendo, sin embargo, en la necesidad de tejer alianzas con el resto de la izquierda en el conjunto del Estado, una opinión que nunca ha compartido la dirección de ERC.

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Lo anterior, sumado a la difícil relación que ha mantenido en la actual legislatura con buena parte del grupo republicano en el Congreso, le llevó a reclamar "un mínimo de condiciones" a ERC para aceptar volver a ser el candidato.

Mientras las negociaciones entre las dos partes discurrían bajo los focos, el portavoz adjunto de ERC en el Parlament, Jordi Albert, persona de confianza de Junqueras, ha comenzado a recoger avales para formar parte de la candidatura para el Congreso.

Con este movimiento, la dirección parecía guardarse un as bajo la manga en caso de que Rufián finalmente no quisiera encabezar la lista.

De hecho, tras conocerse el paso dado por Albert, Rufián expresó, a través de la red social X, su voluntad de ser candidato de ERC y de serlo "acompañado de otras fuerzas de izquierdas y antifascistas", porque "esto solos no se gana".

"Yo quiero representar a Esquerra Republicana. Y lo estoy intentando hacer con unas mínimas condiciones para poder enfrentarnos con suficientes garantías y arrestos a lo que viene", añadió.

La incertidumbre sobre qué haría Rufián ha llevado también a Frente Amplio -que trata, en paralelo, de cerrar un acuerdo con Podemos- a abrirle las puertas de su candidatura, lo que en los últimos días han hecho tanto la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau como el portavoz de Comuns y alcaldable en la capital catalana, Gerardo Pisarello.