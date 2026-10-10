Pedro Sánchez ha asegurado que cada generación tiene su lucha y la de esta es la vivienda

La convocatoria anticipada de elecciones con la vivienda en el centro no cambia las encuestas

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El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha trasladado este sábado su compromiso de que "la política de vivienda no tiene fecha de caducidad" y ha vaticinado una próxima mayoría progresista que reforzará la protección de los pequeños propietarios y los inquilinos frente a la especulación.

En el primer acto de precampaña en la localidad sevillana de Dos Hermanas, Sánchez ha asegurado que cada generación tiene su lucha y la de esta es la vivienda.

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"Os voy a decir una cosa, tienen razón en tener miedo, porque unas urnas llenas las ganan las gentes y las urnas vacías ganan los que mueven los hilos", ha asegurado Sánchez en referencia al PP y Vox, de quines ha dicho que tienen miedo a perder las elecciones y que han comenzado desanimando a la gente a votar: "Han pasado de 'el que pueda hacer que haga', al de cuantos menos voten, mejor".

Sánchez se define como "un perro que no tiene amo"

Pedro Sánchez se ha reivindicado este sábado como un líder para "la gente de a pie", y como "un perro que no tiene amo", y que, si sirve "a alguien, es a la gente de a pie", al tiempo que ha animado a llenar las urnas de votos en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre frente a los discursos de "miedo" y "bulos" que, según ha denunciado, propagan PP y Vox en relación al voto por correo.

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El presidente del Gobierno ha augurado que el PSOE va a "ganar" las próximas elecciones y podrá seguir gobernando "cuatro años más para la gente de a pie", así como ha criticado la "fábula de Pedro y el lobo" que, en su opinión, difunden contra él representantes de PP y Vox.

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PP y Vox "tienen miedo a perder" las elecciones

Además, ha cargado contra "lo que están diciendo de mentiras, de bulos" dichos partidos en relación al voto por correo, y lo ha atribuido a que PP y Vox "tienen miedo a perder" porque, "efectivamente, van a perder las elecciones" generales.

Antes que Pedro Sánchez han intervenido en este acto la secretaria general del PSOE de Andalucía y vicesecretaria general del PSOE federal, María Jesús Montero, y el secretario de Organización del PSOE-A y alcalde de Dos Hermanas, Francisco Rodríguez.