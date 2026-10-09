El ministro de Justicia, Félix Bolaños confirma que el Gobierno tiene la petición sobre la mesa y que el expediente se está estudiando

Pedro Sánchez no descarta conceder el indulto al exfiscal general del Estado antes de la elecciones del 29N

Compartir







La convocatoria anticipada de elecciones generales ha dejado varios asuntos pendientes sobre la mesa del Consejo de Ministros. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconoció en una entrevista concedida a elDiario.es que el Ejecutivo está revisando la posibilidad de conceder el indulto a Álvaro García Ortiz, ex fiscal general del Estado condenado por el Tribunal Supremo.

Preguntado por esta opción en la citada entrevista, Sánchez aseguró que "no lo descarta". Tampoco cierra la puerta a esa medida el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien afirmó este viernes que "no lo descartamos, tenemos que estudiar el expediente".

El PP cree que Sánchez tiene prisa para "pagar favores"

Ese expediente ya se encuentra sobre la mesa del titular de Justicia, encargado de elevar una eventual propuesta al Consejo de Ministros. No obstante, Bolaños evitó aclarar si una posible decisión se adoptaría antes o después de las elecciones: "Ya veremos si procede tomar una decisión en estos días o procede dejarlo para más adelante".

La posibilidad de conceder la medida de gracia no sorprende al Partido Popular. Su secretario general, Miguel Tellado, aseguró que "Sánchez tiene que pagar los favores y pronto, porque sabe que va a perder en las urnas".

Por su parte, Sumar sostiene que el asunto no figura en la agenda del Gobierno, aunque mantiene su respaldo al ex fiscal general. El ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, afirmó que el caso de García Ortiz "se estudiará en las facultades de Derecho como un símbolo del quebranto de algunos de los principios fundamentales que deben regir un Estado de derecho".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Pese a haber defendido siempre su inocencia, Álvaro García Ortiz fue condenado a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos, relacionado con la filtración de un correo electrónico del abogado de Alberto González Amador.

El pasado mes de junio, el Tribunal Supremo se opuso a su indulto tras la solicitud presentada por varios ciudadanos. Además, tanto García Ortiz como la Fiscalía han recurrido la condena ante el Tribunal Constitucional.