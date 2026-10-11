Malena Guerra 11 OCT 2026 - 16:08h.

La visita ha motivado que se extremen las medidas de seguridad para recibir a los monarcas

La Policía se despliega en el Guano para desalojar el último gran asentamiento ilegal de inmigrantes en Ceuta

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CeutaCeuta se prepara para la visita de los Reyes, prevista para los próximos días, con los trabajos de organización y acondicionamiento de los espacios que formarán parte de su recorrido. La llegada de Felipe VI y la reina Letizia se producirá en un momento marcado por la situación migratoria que atraviesa la ciudad autónoma, tras la entrada masiva de personas desde Marruecos el pasado 30 de julio.

La visita ha motivado los preparativos para recibir a los monarcas, mientras las autoridades trabajan también en la gestión de la llegada de migrantes y en la atención a quienes permanecen en la ciudad. En este contexto, uno de los puntos afectados por la crisis, el asentamiento de la antigua fábrica del Guano, ha sido desalojado en las últimas horas.

Desalojado el asentamiento de El Guano

La operación comenzó al amanecer y contó con la participación de la Policía Nacional, la Policía Local, la Guardia Civil y efectivos militares. Los agentes organizaron a los migrantes en grupos de adultos y menores para proceder a su traslado. Algunos abandonaron la zona antes de la intervención, mientras que otros quedaron a la espera de ser recogidos en autobuses.

Los traslados se dirigen al Centro de Atención Temporal para Extranjeros (CATE), donde se identifica a las personas antes de derivarlas a recursos de acogida temporal mientras se tramitan sus solicitudes de asilo. Quienes desean regresar voluntariamente a Marruecos pueden dirigirse a la frontera del Tarajal. De hecho, varios migrantes optaron por esta vía para evitar pasar por el centro de identificación.

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El desalojo pone fin al asentamiento en la antigua fábrica, donde cientos de personas malvivían desde la entrada masiva del 30 de julio. La explanada ha quedado despejada 74 días después del inicio de aquella crisis migratoria.