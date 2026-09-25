Se marcha del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid a punto de cumplir los 72 y tras una recta final marcada por el caso Begoña

Por qué la fecha del juicio con jurado a Begoña Gómez no afectará a la convocatoria de elecciones generales en 2027

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MadridEl juez Juan Carlos Peinado cuelga la toga a dos días de que, este domingo, cumpla 72 años. Lo hace tras una carrera marcada en su recta final por investigar y enviar a juicio ante un jurado popular, hace apenas cuatro días, a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

Este viernes 25 de septiembre será así el último día que el juez Peinado acuda al Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, después de tres días de permiso que ha disfrutado esta semana nada más dictar el lunes su última decisión: el auto de apertura de juicio por presunto tráfico de influencias y malversación contra Begoña Gómez y su asesora.

El juez Peinado y la instrucción del caso Begoña Gómez

Cerrando su trayectoria, y tal como tenía previsto tras sus vacaciones de verano, ponía así punto y final a una instrucción no exenta de polémica, en la que ha llegado a comparar el caso con conductas "más propias de regímenes absolutistas" y el reinado de Fernando VII.

En estos dos años y medio, en los que pidió permiso para extender su jubilación hasta el máximo legal, Peinado ha pasado por La Moncloa para interrogar al presidente del Gobierno y al ministro de Justicia –al que incluso pidió investigar sin éxito–, ha llegado a imputar a siete personas, incluido el delegado del Gobierno en Madrid, y ha investigado cinco delitos.

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A través de decisiones no exentas tampoco de controversia, como las citaciones en sábado, domingo o Miércoles Santo, Peinado recibió reveses, pero también avales de la Audiencia de Madrid, que finalmente ha ratificado que el juicio a Begoña Gómez sea ante un jurado.

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El salto mediático del juez Juan Carlos Peinado por el caso Begoña Gómez

Si bien Juan Carlos Peinado era conocido en el entorno judicial de Madrid, más allá era un desconocido para el gran público hasta que la denuncia de Manos Limpias contra Begoña Gómez llegó a sus manos en abril de 2024.

Ha sido este caso el que indudablemnete ha marcado la recta final de su carrera en la judicatura, a la que llegó tarde, con 40 años, tras haber ejercido como abogado y como secretario del Ayuntamiento de varios municipios madrileños.

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Ahora, se jubila como juez de instrucción del juzgado 41 de Madrid, de Plaza de Castilla, donde lleva la última década. Antes pasó por juzgados de localidades de Ávila, Toledo, Albacete y Madrid.

Desde el 41 en Madrid, no obstante, Peinado ha llevado otros casos también conocidos en su momento como el del triple crimen en un despacho de abogados del barrio madrileño de Usera en 2016 -que acabó juzgado en Venezuela-, o una demanda, ya archivada, contra los concejales Pablo Soto y Guillermo Zapata por mensajes ofensivos en redes sociales en 2015.

Además, abrió incluso diligencias contra el exfutbolista Raúl González Blanco por presunta ocultación de patrimonio y fue sonada la imputación, en 2019, de periodistas por presunta revelación de secretos vinculada al sumario de los Comités de Defensa de la República (CDR), ya archivada.

Más allá, una causa contra un cargo de la empresa municipal de transportes de Madrid (EMT) acabó archivada tras agotarse el plazo de instrucción, y también ha investigado el supuesto hackeo de los correos de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, o una denuncia de Hazte Oír contra el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, por la paralización de un autobús reivindicativo.

Por otro lado, Peinado ha recibido también varias querellas en su contra por prevaricación y también quejas ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como la del ministro Félix Bolaños, en el contexto de su investigación a Begoña Gómez. Ninguna ha prosperado.