La 'kiss cam' del Pedro Sánchez triunfa en el mitin del PSOE en Granada

Sánchez se ha dado un baño de masas en un mitin de precampaña en la sala Federico García Lorca del Palacio de Congresos Granada

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El presidente del Ejecutivo y secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, ha anunciado que si gobierna en la próxima legislatura reforzará y blindará en la Constitución el derecho al aborto y mantendrá "en pie como una conquista" el de la eutanasia.

Sánchez ha hecho estas manifestaciones en un mitin de precampaña en la sala Federico García Lorca del Palacio de Congresos Granada, donde ha alertado de los recortes en derechos sociales y económicos que llevarían a cabo gobiernos de PP o de Vox encabezados por Alberto Núñez Feijóo o por Santiago Abascal.

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'La fuerza del amor'

Durante el mitin, en el que los asistentes y el propio Sánchez han lucido camisetas con el lema 'La fuerza del amor', se ha utilizado una 'kiss cam' para enfocar a los asistentes y animar a que se dieran un beso, algo que se ha convertido en la anécdota del encuentro político.

Y tras pedir el voto para el PSOE ha sido tajante: "Feijóo es el envoltorio y Abascal el regalo, y hay regalos que no merece la pena abrir".

Pedro Sánchez ha acudido al mitin junto con la líder del PSOE en Andalucía, María Jesús Montero, y el cabeza de lista del partido al Senado por Granada, Pedro Fernández, y ha empezado su intervención leyendo el poema 'Cantos nuevos" de Federico García Lorca -para lo que se ha tenido que poner las gafas- y ante un invitado de excepción, el cantante granadino Miguel Ríos.

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Un guiño a la "patria chica" del poeta porque, como ha dicho, el hispanista Ian Gibson le había enviado un correo electrónico en el que le pedía que incorporara a Lorca en su discurso, justo cuando se conmemora el 90 aniversario de su muerte.

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Sánchez ha hecho una defensa cerrada de los logros sociales de su Gobierno frente a los recortes del de Mariano Rajoy o los que podrían llegar con un gobierno de PP y Vox. Y como en la legislatura recién acabada no se pudo sacar adelante la reforma constitucional para blindar el aborto, el líder socialista se ha comprometido a hacerlo en la siguiente.

Ironiza con lo "charcos" en los que se mete Feijóo

El presidente del Gobierno se ha puesto una camiseta blanca con la frase en rojo "la fuerza del amor" que le han entregado al llegar al mitin y ha instado a los asistentes a movilizarse el 29N "por lo nuestro y lo de todos", porque estas elecciones -ha enfatizado- "van de si avanza el pasado o seguirá avanzando España".

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Ha indicado que en apenas tres semanas de precampaña, la derecha y la ultraderecha ya han mencionado su lista "interminable" de recortes. "No proponen una alternancia, sino una involución" ha zanjado.

Sánchez ha ironizado sobre la negativa de Feijóo y Abascal a hacerse la foto con el presidente argentino, Javier Milei, en su reciente viaje a España. "Todo para no hacerse una foto y que no nos demos cuenta de que pertenecen al mismo club, el de la motosierra y los recortes".

Especialmente duro ha sido con Feijóo por banalizar y mercadear con los derechos de las mujeres. "No sé si lo de Feijóo es insolencia o sectarismo", ha añadido antes de reprochar al líder del PP que se llame feminista por haberse criado entre mujeres.

"Ser feminista no es criarse entre mujeres, ser feminista no es recortar el derecho de las mujeres. Sobre el derecho y el cuerpo de las mujeres ningún hombre jamás va a volver a opinar y a controlarlos", ha apostillado.

Y ha agregado: "Cada vez que Feijóo habla, sube el pan". En este sentido, ha afirmado que el presidente del PP "pisa muchos charcos", como en las entrevistas recientes cuando confundió el salario medio con el mínimo.

¿Por qué todos los ultras miran a España?

Sánchez se ha preguntado por qué todos los ultras, como Milei o Donald Trump, "miran a España". Y se ha respondido: "Yo lo tengo muy claro. Vienen porque este Gobierno y esta nación, España, es la prueba fehaciente de que la esperanza es mucho más eficiente que el odio que ellos esparcen".