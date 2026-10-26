José Luis Calama, juez del caso Plus Ultra, pide que se prorrogue el plazo de instrucción

El plazo concluiría en principio el próximo 28 de noviembre

Dimiten el presidente y el CEO de Plus Ultra, investigados por el préstamo a la aerolínea

Compartir







El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Plus Ultra ha pedido a las partes prorrogar el plazo de instrucción, que acabaría el próximo 28 de noviembre. El motivo que ha alegado el magistrado es que todavía es necesario practicar diversas diligencias para la investigación del caso y no es posible concluirlas antes de la fecha límite.

La investigación sobre la supuesta red de tráfico de influencias en favor de la aerolínea Plus Ultra se encuentra por el momento en el plazo de instrucción en el que el juez recaba información y pruebas sobre el delito. En caso de que se apruebe la prórroga solicitada por el juez, la fase se podría alargar hasta 6 meses.

PUEDE INTERESARTE La documentación que pide el juez sobre las joyas de Zapatero: desde dónde se fabricaron a su antigüedad y valor

En este contexto, el juez José Luis Calama, el juez que investiga el caso, ha acordado en conformidad con la Ley de Enjuiciamiento Criminal, dar audiencia al Ministerio Fiscal y las demás partes personadas por un plazo de cinco días para que aleguen sobre la procedencia de acordar esta prórroga, según se ha indicado en una providencia.

La investigación sobre la supuesta red de tráfico de influencias en favor de la aerolínea Plus Ultra en la que se investiga al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como presunto "vértice" por un préstamo público de 53 millones de euros que obtuvo en 2021, continúa abierta.

PUEDE INTERESARTE El juez pide a Patrimonio que le informe sobre los obsequios a la Presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero

El juez sospecha que la presunta trama habría canalizado los beneficios económicos hacia el también exlíder socialista y "su entorno más próximo" y, junto a él, también figuran como investigadas sus dos hijas y su secretaria.