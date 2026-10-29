"Nunca fue partidaria del enfrentamiento. Tampoco de la bronca. En ella eso era compatible con mantener la posición propia, cuando el interés general así lo demandaba", ha escrito el expresidente..

Compartir







El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha despedido este jueves de la exministra Fátima Báñez, fallecida en el accidente ferroviario de Urda (Toledo), una mujer "inteligente y capaz" y sobre todo buena persona. En un artículo publicado en el digital El Debate, donde colabora, Rajoy ha ensalzado su trabajo al frente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social durante su Gobierno y ha compartido su tristeza por su fallecimiento.

"Nunca fue partidaria del enfrentamiento. Tampoco de la bronca. En ella eso era compatible con mantener la posición propia, cuando el interés general así lo demandaba", ha escrito. Rajoy ha lamentado que la exministra ya no esté, pero ha subrayado que "deja muchas cosas". Una persona "competente y muy capaz" a quien, ha añadido, se le deben "dos de las grandes reformas" que el PP puso en marcha en 2012: "la reforma laboral y la de las pensiones".

"Escribo porque necesito hacerlo. También porque quiero que me lea", ha expresado el expresidente quien ha destacado que la exministra era "firme cuando había que serlo y flexible cuando el interés general lo demandaba": "Lo contrario de un doctrinario. Y además, y sobre todo, era buena".