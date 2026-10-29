La exministra Fátima Báñez, entre las víctimas mortales del accidente ferroviario de Urda, en Toledo

Gonzalo Barquilla 29 OCT 2026 - 14:38h.

La exministra Fátima Báñez ha muerto en el accidente ocurrido este miércoles en Urda, en Toledo

Última hora del accidente de tren en Urda, Toledo |

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La presidenta de la Fundación CEOE y exministra de Empleo y Seguridad Social con gobiernos del PP, Fátima Báñez, falleció en el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda, en Toledo.

La exministra, de 59 años, ocupaba uno de los asientos del Iryo que fue embestido por el tren AVE de Renfe. Los dos trenes, que habían salido de Madrid, se dirigían a Sevilla, donde Báñez iba a participar en un acto empresarial de la patronal andaluza, como reveló Juanma Moreno.

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Tanto la patronal CEOE como el PP esperaban noticias de la exministra desde que se produjo el accidente, perdiendo la esperanza a medida que pasaban las horas. El nombre de la exdirigente figuraba en las personas que permanecían en paradero desconocido, hasta que esta jornada se ha confirmado su fallecimiento a través del Ministerio de Trabajo y de la Fundación CEOE.

"El Ministerio de Trabajo y Economía Social lamenta profundamente el fallecimiento de Fátima Báñez, ministra de Empleo y Seguridad Social entre 2011 y 2018. Trasladamos nuestro más sentido pésame a su familia y seres queridos. Descanse en paz", ha indicado la institución oficial en redes sociales.

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Mientras, la Fundación CEOE, ha indicado en X: "Con profundo dolor despedimos a Fátima Báñez, presidenta de Fundación CEOE Su cercanía, generosidad y compromiso dejan una huella imborrable en las empresas y en todo el equipo de CEOE. Nuestro cariño a su familia y a quienes sufren esta tragedia. Descansa en paz, querida Fátima".

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La trayectoria profesional de Fátima Báñez, la exministra fallecida en el accidente de Urda

Báñez era presidenta de la Fundación CEOE desde julio de 2020, cargo al que accedió casi dos años después de abandonar el Ministerio de Empleo. Nacida en Huelva en 1967, Báñez desempeñó el cargo de ministra de Empleo y Seguridad Social desde diciembre de 2011 a junio de 2018, con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno.

Fue la encargada de llevar a cabo la reforma laboral que aprobó el PP en el año 2012, duramente critica por los sindicatos y contra la que se convocó una huelga general con el objetivo de lograr su derogación. La exministra dejó la política en marzo de 2019 con la intención de incorporarse a la empresa privada, donde era consejera independiente en Rovi y consejera externa de Iberdrola Energía Internacional. Antes de eso, Báñez fue consejera independiente en Avangrid, filial estadounidense de Iberdrola, a la que dio el salto tras haber sido consejera de la filial de la energética en México.

Licenciada en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas, antes de ser ministra de Empleo ocupó brevemente, en funciones, el cargo de ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad desde agosto hasta noviembre de 2016. Fue diputada por Huelva en el Congreso (2000-2019), donde ejerció importantes responsabilidades en el área económica del Grupo Parlamentario Popular y fue presidenta de la Comisión de Exteriores de la Cámara Baja (2018-2019).

Con anterioridad, desde noviembre de 1997 a junio 2000, fue miembro del Consejo de Administración de la Radio Televisión de Andalucía. Comenzó su vida profesional en la empresa privada como responsable de Estrategia y Desarrollo Corporativo del grupo de empresas familiar (1993-1997), volviendo en noviembre de 2019 a la actividad privada como consultora y asesora empresarial.