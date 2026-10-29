Fátima Báñez ha sido una de las fallecidas en el accidente provocado por el choque de dos trenes en Toledo que ha conmocionado hoy a España.

Última hora del accidente entre un tren Iryo y un AVE a la altura de Urda, Toledo: al menos 64 muertos y 50 heridos graves

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Fátima Báñez ha sido una de las fallecidas en el accidente provocado por el choque de dos trenes en Toledo que ha conmocionado hoy a España provocando 69 muertos, aún con el recuerdo de Adamuz en la mente de todos.

Fátima viajaba a Sevilla para asistir a un evento de CEOE, fundación de la que es presidenta desde julio de 2020. Su intención era participar en un acto del Día de la Empresa, organizado por la Confederación de Empresarios de Andalucía.

La exministra, casada y con dos hijos, ocupaba uno de los asientos del Iryo contra el que ha colisionado un tren AVE de Renfe entre Los Yébenes y Urda. Los dos trenes, que habían salido de Madrid, se dirigían a Sevilla, donde Báñez iba a participar en un acto empresarial. Su pérdida ha provocado una conmoción dentro del PP y en la CEOE, donde ahora era presidenta de la Fundación.

Báñez (San Juan del Puerto, Huelva, 1967), fue una de las figuras clave de la política de empleo y economía del PP en las últimas décadas con un prestigio reconocido entre la clase política, más allá de críticas y polémicas. Su formación era una de las más potentes del panorama político que ya había abandonado.

Licenciada en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia Comillas (ICADE E3). Tiene un postgrado en Administración de Empresas (MBA) por la Universidad de Harvard. Además, ha completado el Programa de Liderazgo para la Gestión Pública en el IESE Business School.

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Una reforma laboral que cambió las relaciones laborales en España

Fátima Báñez García fue ministra de Empleo y Seguridad Social del Gobierno de España de diciembre de 2011 hasta junio de 2018. Báñez fue la primera mujer al frente de ese departamento y ostentaba el récord de haber sido la persona que más tiempo ininterrumpido dirigió la cartera de Trabajo en la historia de la democracia española. Su hito legislativo más relevante —y controvertido— fue la Reforma Laboral de 2012, aprobada en plena crisis financiera global con el objetivo de flexibilizar el mercado de trabajo y frenar la destrucción de puestos de trabajo, una medida que marcó la política socioeconómica del país en los años posteriores.

El punto más criticado por los sindicatos fue el abaratamiento del despido, ya que se reducía la indemnización por despido improcedente para los contratos indefinidos de 45 a 33 días por año trabajado, mientras que la indemnización en los despidos objetivos se generalizaba a 20 días por año trabajado. Bajo su mandato, el número de desempleados alcanzó el máximo histórico de 6,28 millones en el primer trimestre de 2013. Pero su reforma laboral puso los cimientos para un descenso progresivo que continuó en los siguientes años, hasta el golpe de la pandemia de 2020. La misma también impulsó la contratación indefinida, que encadenó más de 50 meses consecutivos de incremento. Nadie ha cambiado esta reforma desde entonces.

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Durante su mandato se estableció el complemento de maternidad en pensiones, una medida de apoyo a las madres trabajadoras que, hasta su puesta en marcha, tan sólo Francia había implantado. También aprobó la extensión del permiso de paternidad a cuatro semanas.

Una gran preparación y una trayectoria impecable

También fue ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en funciones desde agosto hasta noviembre de 2016, diputada en representación de Huelva en el Congreso de los Diputados de 2000 a 2019 —donde ejerció importantes responsabilidades en el área económica del Grupo Parlamentario Popular— e igualmente fue presidenta de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados de 2018 a 2019, fecha a partir de la cual regresó a la actividad privada, como consultora y asesora empresarial.

Con anterioridad, desde noviembre de 1997 hasta junio de 2000, fue miembro del Consejo de Administración de la Radio Televisión de Andalucía.

Comenzó su vida profesional en la empresa privada como responsable de Estrategia y Desarrollo Corporativo del grupo de empresas familiar (entre 1993 y 1997).

Fátima Báñez contaba con una amplia experiencia internacional, representando a España en los Consejos EPSCO (Consejo en su formación de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores), en el G-20, en las Cumbres Iberoamericanas y en las reuniones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como en los Foros Internacionales de Empleo.

Ha sido miembro del Consejo de Administración y la Comisión de Auditoría de Iberdrola México, S.A. de C.V. entre septiembre de 2020 y junio de 2022. También ha sido consejera de Avangrid, Inc. de 2022 a 2024, ha formado parte de su Comisión Ejecutiva y ha presidido su Comisión de Gobernanza y Sostenibilidad.

Actualmente, Fátima Báñez García era presidenta de la Fundación CEOE, consejera independiente de Laboratorios Rovi desde diciembre de 2019 y presidenta del Instituto de Talento e Innovación EYSagardoy.

Hace apenas 24 horas, Fátima Báñez daba su opinión sobre la situación geopolítica actual en un acto institucional con el que la patronal del metal titulado 'El valor del talento'. No creía que estuviéramos ante un cambio de época, pero sí tenía claro que ante el inestable panorama geopolítico mundial, era necesario transformar las incertidumbres en oportunidades. La Inteligencia Artificial, las transiciones energética y digital o el reto demográfico eran, en su opinión, los grandes retos. En cuanto al empleo consideraba que el objetivo era rebajar el absentismo y los costes laborales para mejorar la productividad.