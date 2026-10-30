El ministro Óscar Puente comparece ante los medios para explicar las causas del accidente de trenes en Urda

Última hora del accidente de trenes en Urda| Óscar Puente "se plantea parar el tráfico en la línea Madrid-Barcelona mientras se producen trabajos de renovación"

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El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha reconocido este viernes que están valorando la opción de cortar el servicio durante el tiempo que duren las obras de remodelación de líneas ferroviarias como la Madrid-Barcelona, una fórmula "más prudente" que ya se aplica en Alemania. Así lo ha explicado durante su comparecencia para explicar el accidente de trenes en Urda, Toledo, en el que han muerto 69 personas.

Puente ha explicado que se trata de un sistema que se lleva a cabo en países como Alemania, donde normalmente se suspende el servicio mientras se llevan a cabo las obras de renovación de las vías, de forma que las obras acaban antes pero los usuarios se ven privados del servicio, en la segunda rueda de prensa que da tras la colisión de los dos trenes de alta velocidad.

En España las obras se suelen llevar a cabo al mismo tiempo que se presta el servicio, en horas en las que no hay trenes circulando o con cortes puntuales, con el objetivo de que los ciudadanos puedan seguir viajando, a pesar de que las obras se demoran más en el tiempo.

Puente ha negado que esta decisión se deba a factores de seguridad, sino que responde a la puntualidad, algo que en los últimos años se ha visto afectado debido a las mayores inversiones que se están destinado al sistema ferroviario, respecto a la anterior etapa de peor evolución económica del país.

"Estaríamos hablando de que una obra que nos puede llevar cinco años en banda de mantenimiento, podríamos dejarla reducida a menos de 24 meses o 12 meses en condiciones normales, pero durante ese tiempo privaríamos a los usuarios del servicio. Es algo que tenemos que valorar", ha concluido en la rueda de prensa que está ofreciendo tras el accidente en Urda (Toledo).

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Puente se ha mostrado consciente de que esta decisión acarreará "contestación", pero ha insistido en que, en estas circunstancias, lo más prudente es cortar el servicio y tardar "mucho menos tiempo" en acabar las obras.