La tragedia ferroviaria ha llevado a la suspensión de casi toda la actividad política a menos de un mes de las elecciones

Última hora del accidente de tren en Urda: 34 personas siguen hospitalizadas, 15 de ellas en la UCI

Compartir







El Partido Popular ha endurecido el tono de sus críticas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Transportes, Óscar Puente, en el último día de luto por el accidente ferroviario en Urda, Toledo. Esta tragedia ha llevado a la suspensión de casi toda la actividad política a menos de un mes de las elecciones. A excepción de Vox, que no ha suspendido su agenda ni siquiera el mismo día del accidente.

El PP ha lanzado un tuit dirigido directamente a Sánchez por su hábito de publicar recomendaciones culturales durante el fin de semana: "Hoy es sábado pero seguimos de luto. Que no se te ocurra recomendar un libro o subir una puñetera canción, Pedro. QUE NO SE TE OCURRA".

"Luto no significa silencio", según Feijóo

El líder de los populares ya dejó algunos mensajes dirigidos al presidente del Gobierno con motivo de la tragedia. "Luto no significa silencio", apuntaba Alberto Núñez Feijóo en una comparecencia de urgencia el mismo miércoles del accidente. El PP ha lanzado reproches y exigencias de responsabilidades políticas al Ejecutivo, sobre todo centradas en el ministro Óscar Puente. "Si no dimiten, les dimitiremos nosotros en las urnas", añadía Feijóo este viernes en otro mensaje.

Feijóo dijo también que en Adamuz murieron 46 personas "por un mantenimiento deficiente" por parte del Gobierno mientras que el accidente de Urda se ha producido porque el Gobierno "no renovó un sistema de seguridad obsoleto cuando debería haberlo hecho". "Los mismos que estaban al frente antes del accidente de Adamuz continúan en sus puestos después del accidente de Toledo", sentenció.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Feijóo ha insistido en que han fallado "todas las capas de seguridad" y que intentar culpar a un operario de la estación de Atocha, como hizo el ministro de Transportes, Óscar Puente, en su primera comparecencia de prensa tras lo sucedido, "no tiene precedentes" y es "cobarde y es inmoral".