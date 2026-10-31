Un vecino del pueblo captó el tren Iryo en el lugar donde tan solo unos minutos después ocurriría la tragedia

La tragedia de Urda golpea la confianza en el tren: cuáles son los medios de transporte más seguros en la actualidad

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UrdaLa Guardia Civil ha reanudado este sábado los trabajos en la zona cero del accidente ferroviario de Urda (Toledo) para tratar de localizar posibles restos biológicos o personas desaparecidas, así como para continuar reuniendo pruebas y datos para la investigación.

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado a EFE que los trabajos se han retomado a primera hora y que irán "en la misma línea de ayer".

Un vecino fotografió el tren Iryo justo antes del accidente

Tan solo unos minutos antes de que ocurriera el fatídico accidente, Alejo García de Blas, un vecino de Urda, salía a su paseo habitual en bicicleta por la zona y hacía, sin saberlo, una fotografía única: el tren Iryo en el lugar donde tan solo unos minutos después ocurriría la tragedia.

El vecino ha asegurado que escuchó el momento del accidente: "Fue como una bomba, todo era ruido y empezó a salir humo. Después volvió a reinar el silencio, aunque entonces era un silencio estremecedor. Lo voy a recordar siempre", recoge, en una entrevista para el ABC.

La cronología del accidente

Esta es la cronología del accidente, según el relato del ministro de Transportes, Óscar Puente, "basada estrictamente en los registros consultados tanto visuales como auditivos":

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- A las 8:31 cayó el LZB en un tramo de 63 km de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla por un problema de comunicación entre equipos informáticos de la central ubicada en la propia estación de Urda.

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Entonces todos los trenes se detuvieron al instante y el sistema pasó a funcionar en lo que el protocolo denomina "en condiciones degradadas", donde la gestión recae en el Centro de Regulación y Control de Adif en Atocha.

Ahí entró en funcionamiento un sistema de respaldo integrado por el bloqueo por señalización lateral conocido como BSL y el anuncio de señales y frenada automático conocido como ASFA.

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En esas circunstancias no se debe autorizar la circulación de un tren por un tramo ocupado por otro y cuando se hace es mediante el procedimiento de "marcha a la vista" (un máximo de 40 km/h), que permite detener el tren ante cualquier obstáculo.

- A las 8:36 el centro de control autorizó al AVE 2080 a reanudar la marcha con normalidad, es decir a velocidad muy superior a la máxima permitida en estas circunstancias.

- A las 08:41 el centro de control autorizó al Iryo 6066 a reanudar la marcha, pero este tren no pudo arrancar y se mantuvo detenido.

- A las 08.48 el Iryo contactó con el centro de control para informar de que no podía reanudar la marcha. El Centro recibió el mensaje pero no hizo nada.

Durante esos minutos el AVE ya había arrancado y seguía avanzando. Recorrió en torno a 25 km y superó los 160 km/h hasta colisionar con el Iryo, en torno a las 8:53 de la mañana.