También ha señalado que el desalojo de la Puerta del Sol se ha realizado después de que los organizadores diesen por finalizada su reivindicación

Rufián, tras la intervención de Óscar Puente: "Igual ha sido una paletada que hubiese una estación en cada ciudad"

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El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha mostrado su apoyo al titular de Transportes, Óscar Puente, por "cumplir con su obligación" haciéndose "cargo" de la tragedia ferroviaria de Urda, Toledo. Al mismo tiempo, el ministro de Transformación rechazó "lecciones" del PP en cuanto a la gestión de crisis.

"Respeto absolutamente todas las opiniones, las que no me valen son las del Partido Popular. El PP dando lecciones de gestión de crisis, ahí no. Porque, si no, hablamos del Yak-42, del 11-M, del Prestige, de las residencias de Madrid o de la dana de Valencia. Lecciones del PP de gestión de crisis ninguna", ha expresado López en una rueda de prensa posterior a la I Reunión Ministerial Iberoamericana de Transformación Digital e inteligencia artificial celebrada en vísperas de la XXX Cumbre Iberoamericana.

En respuesta a la pregunta sobre si Óscar Puente debe o no dimitir tras el accidente ferroviario en el que han muerto al menos 69 personas, López ha respondido que, "sobra decirlo", el ministro de Transportes tiene "todo" su apoyo.

"Y además creo que está haciendo lo que tiene que hacer, que es cumplir con su obligación, y cumplir con su obligación significa hacerse cargo de esta tragedia, dar respuestas, dar información clara, acompañar a las víctimas y, desde luego, proponer mejoras y soluciones. Eso es lo que está haciendo el ministro Puente, esa es su obligación, y tiene todo mi apoyo para cumplir con su obligación", ha añadido el ministro de Transformación Digital y de la Función Pública.

Desalojo de la acampada de Sol

En relación al desalojo de esta madrugada por parte de la Policía Nacional de la acampada en la Puerta del Sol por la crisis de la vivienda, el también secretario general del PSOE en Madrid ha ha asegurado, que el desalojo de la Puerta del Sol se ha llevado a cabo después de que los organizadores comunicaran que daban por finalizada su reivindicación y por "la existencia de hechos presuntamente delictivos e incidentes".

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López, que ha hecho hincapié en que ha estado reunido todo el día en el Foro Digital Iberoamericano, ha dicho que esta mañana escuchó "informaciones de que los propios organizadores estaban desmontando ya esta concentración".

"Me quedo con eso, que los que habían en su día convocado esa concentración estaban organizando ya el desmantelamiento", ha incidido el ministro, y ha mostrado su respeto "absoluto" al derecho de manifestación y al de expresión antes de zanjar que "son otros los que trataron de criminalizar esas manifestaciones".