Agencia EFE Antonio Rodríguez 03 NOV 2026 - 18:32h.

Ester López, portavoz del PP, a Óscar Puente: "Todo lo que ha podido fallar, ha fallado, es un fallo sistémico..."

La comparecencia de Óscar Puente en la Diputación Permanente del Congreso: sus explicaciones tras el accidente de Urda

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Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso, ha protagonizado una de las intervenciones más duras contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, en la Diputación Permanente del Congreso. La política ha sido la primera en preguntar tras escuchar las explicaciones del portavoz del Gobierno de España.

"Qué bien se le da explicar por qué muere la gente en los trenes y qué mal se le da evitarlo", empezaba diciendo Ester Muñoz ante la mirada de Óscar Puente, que le escuchaba con atención. Tras esto, la portavoz del PP añadía: "Todo lo que ha podido fallar, ha fallado, es un fallo sistémico... es una causalidad, no una casualidad".

A su juicio, el ministro no ha pedido perdón por lo ocurrido en el accidente de la pasada semana, donde fallecieron 69 personas, porque ello implica "arrepentimiento y propósito de enmienda", y porque -ha dicho- no tiene intención de cambiar su forma de actuar.

"Gobernar no es resistir, es anticiparse, cumplir los compromisos y corregir los problemas antes de que las consciencias sean irreparables", continuaba sentenciando Ester Muñoz en la Diputación Permanente del Congreso. Por otro lado, ha advertido que "no es suficiente la dimisión, llega tarde, 116 vidas tarde".

Ha insistido en que la responsabilidad de Puente es "anticipar los problemas" y "evitar los accidentes", como la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es "tener un ministro capaz de evitarlos".

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"La responsabilidad política pasa por responder por la organización que se dirige y por las decisiones que se adoptan o se dejan de adoptar y las consecuencias que tienen", ha argumentado la diputada del PP, que ha acusado a Puente y a sus antecesores en el cargo bajo presidencia de Sánchez de "malversar dinero europeo que debería haber ido a mantenimiento" y de "amañar contratos desde el Ministerio".

También le ha acusado de asumir el "riesgo" de un accidente al proponer elevar la velocidad de los trenes a 350 kilómetros por hora "para hacerse un vídeo" y de priorizar el gasto en nuevas vías frente al de mantenimiento.

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En la actualidad, ha afirmado, "España tienen el sistema ferroviario que Sánchez ha querido", fruto de que "no ha habido gestión ni control", y hoy el ministro acude al Congreso con un nuevo plan que el PP "lleva años pidiéndole" sin recibir a cambio más que "insultos".

Ester Muñoz ha calificado de "aterrador y revelador" que Puente encontrase tiempo en su primera rueda de prensa tras el accidente para presentarse como alguien "dispuesto al martirio y al calvario", y "encima en campaña", como dijo, lo que a su juicio "hiela la sangre".

"Hay madres que han estado llamando a sus hijos, maridos llamando a sus mujeres, hijos llamando a sus padres, y usted hablándonos de su calvario; cuántos móviles estaban sonando en esos vagones mientras usted estaba construyendo un relato", ha declarado la portavoz popular, que ha opinado que Puente es "incapaz de empatizar con el dolor ajeno".