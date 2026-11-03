El portavoz de ERC ha criticado el modelo ferroviario en España y ha cargado contra PP y Vox: "La izquierda somos otra cosa"

Ester López, portavoz del PP, a Óscar Puente: "Qué bien se le da explicar por qué muere la gente en los trenes y qué mal se le da evitarlo"

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El portavoz del Grupo Parlamentario Republicano (ERC), Gabriel Rufián ha señalado al ministro Óscar Puente como “un buen político que da la cara” tras su intervención ante la Diputación Permanente del Congreso para explicar la gestión de Transportes sobre el accidente de Urda, Toledo.

En su intervención, Rufián ha lanzado una pregunta los grupos de izquierdas, “incluido el PSOE”. “Alguien se tiene que hacer cargo de esto. La izquierda somos otra cosa. La segunda cosa que sé es qué pediríamos si hubiera sido un ministro del PP", ha explicado.

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No obstante, ha incidido en que “usted aquí no es lo importante, es una distracción, sobre todo para esta gente", ha indicado en referencia al PP y Vox. “Lo importante aquí es si el sistema ferroviario es sostenible, es seguro y es eficiente o no lo es, y la respuesta es inequívocamente que no”, ha apostillado.

"Usted aquí no es lo importante, es una distracción"

El portavoz de ERC ha querido dejar claro en la comparecencia que “hay millones de personas que van a un trabajo de mierda en un tren de mierda” y recalca que en Francia o en China el número de víctimas es 0.

Rufián tacha de "paletada" la iniciativa del Gobierno de ampliar la red ferroviaria para que cada ciudad tenga una estación en su localidad. "Ustedes necesitan que haya una izquierda desde fuera que les obligue a hacer cosas, porque, si no, pasa esto. Si ahora otros medios valen mucho más, es porque los patriotas de pandereta (PP y Vox), votaron en contra de que se pudiesen limitar los precios en mitad de catástrofes", ha señalado el dirigente de ERC.